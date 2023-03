Es del conocimiento del público que actualmente uno de los matrimonios de la realeza es el conformado por Letizia Ortiz y Felipe VI, ya que llevan años estables y se han ganado el cariño de la monarquía por los españoles.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Felipe VI y la reina ya que desde el momento en el que ambos se conocieron tenían sus secretos guardados, pero ahora con los años al parecer el monarca ha sacado a la luz su lado machista y ha impuesto a hacer algo en la madre de sus hijas que ella se negaba a hacer.

Bien sabemos que la esposa del monarca español es una mujer detallista y muy precavida por lo que guardaba con mucho recelo un cuaderno en el que apuntaba todo lo que sucedía en Zarzuela, tantas cosas buenas como las malas, era como una especie de un diario de su vida, pero este secreto duró poco, ya que el padre de Leonor y Sofía obligó a su esposa a que lo destruyera para evitar que cayera en manos ajenas y salieran perjudicados por lo que estaba escrito. Informa voces Críticas

Según cuenta la experta en realeza expresó lo siguiente. “Felipe VI le dijo a Letizia que quemara el libro en la chimenea del palacio, ya que con ello quemaba también su pasado para iniciar una nueva vida”.

Como ya sabemos Letizia Ortiz es una mujer de carácter fuerte y está pendiente de las cosas que giran a su alrededor, aunque desde el primer momento no fue así, ya que en un principio no tenía ni voz ni voto, de hecho cuando comenzó su relación con Felipe VI no pudo opinar en nada de su boda.

A pesar de que su matrimonio con Felipe VI ya está consolidado desde hace más de 20 años, la soberana aún mantiene algunos de los sacrificios que debió realizar para poder ser parte de la familia real, logrando que se enfrente a situaciones que no le gustan y a las que no estaba acostumbrada, pero que tuvo que acostumbrarse y aceptar por protocolo.