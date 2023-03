Desde su llegada a la Casa Real, la reina Letizia ha generado movimiento en la institución monárquica. A diferencia de otras consortes, la ex periodista de Televisión Española ha sido muy directa y ha dejado claro desde el primer momento que no toleraría ninguna falta de respeto. Con una personalidad fuerte, Letizia ha demostrado que no está dispuesta a permitir que nadie se interponga en su camino hacia la realeza. Mientras tanto, Iñaki Urdangarin, al parecer, está confabulando en contra de la reina para quitarle poder y alejarla de Felipe VI.

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía nunca se ha dejado intimidar y ha sabido defenderse con determinación cuando ha sido necesario. La reina emérita Sofía ha sido una de las personas que ha experimentado el fuerte carácter de Letizia.En una ocasión, durante la misa de Pascua en la Catedral de Palma, Letizia evitó que Sofía se tomara una fotografía con sus hijas, ya que no quería que fueran utilizadas para mejorar la imagen de la reina emérita.

Pero Sofía no es la única persona que conoce el carácter de Letizia. El rey Juan Carlos I también sabe cómo se las trae la reina, ya que ella exigió su alejamiento de la Casa Real después de que se hicieran públicos los escándalos de corrupción en los que estuvo involucrado. Además de la cantidad de infidelidades y faltas a la moral por las que el padre de Felipe VI rodó toda su vida.

Letizia tiene muy claro que la monarquía debe seguir adelante, incluso después de su reinado, y está dispuesta a hacer todo lo posible para garantizar el futuro de su hija Leonor como reina. Por lo que, trata de alejar en lo posible todo indicio de corrupción o inmoralidad que se acerque a la Zarzuela. Informa Voces Críticas.

Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarin también saben bien quién es Letizia. La reina ha sido, durante mucho tiempo, una adversaria para ambos, especialmente para Iñaki, después de que se conociera su implicación en el caso Nóos. Letizia quiere que la corrupción se aleje de la Casa Real y ha logrado incluso alejar a la infanta Cristina, que se vio envuelta en los escándalos de su marido. En el caso de Marichalar, su propia caída se debió a sus propias acciones.

Sin embargo, hay un problema en la Casa Real que está causando tensiones entre Felipe VI y Letizia, y que es la gran esperanza de los enemigos de la reina para verla perder poder. Se trata de la princesa Leonor, cuyo futuro educativo ha provocado discusiones en el matrimonio real. Mientras que Felipe acepta una formación militar para su hija, Letizia se opone a esta idea. Según una periodista española de mucha trayectoria, estas discusiones están erosionando seriamente la relación entre los reyes. Enemigos como Urdangarin y Marichalar esperan que la princesa sea la mejor arma para su venganza contra Letizia.