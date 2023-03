Georgina Rodríguez ha tenido una mala experiencia en su última entrevista televisiva. Con la intención de promocionar la próxima temporada de su serie en Netflix, “Soy Georgina”, la pareja de Cristiano Ronaldo visitó “El Hormiguero” pero no le fue nada bien.



Además de recibir duras críticas por los detalles que brindó sobre la relación de sus hijos en la escuela, en los que dio a entender que instó a la violencia a uno de ellos como forma de defenderse ante los ataques, Georgina Rodríguez también habló sobre Arabia Saudita y despertó el desagrado de sus fans.

Sin dudas, su entrevista en el exitoso programa español no salió como esperaba. Georgina se mostró sumamente nerviosa y cada cosa que dijo fue mal interpretada en redes sociales. Una de ellas fue sobre su actual país de residencia. La pareja de Cristiano Ronaldo reconoció que tenía una mala imagen sobre Arabia Saudita y que después cambió de opinión.



#GeorginaEH la madre que me parió! Que dice Georgina que en Arabia Saudí a las mujeres las tratan muy bien: una amiga suya no tenia agua en el hotel, salió a la calle y un hombre le pagó una botella de agua.

Vergüenza ajena. No está bien. @El_Hormiguero — Ximo Barberà Gili (@Ximobarbera) March 22, 2023

Según Georgina, todos los rumores que giran en torno al país árabe y a su trato hacia las mujeres la hicieron dudar de que realmente fuera un lugar para ella. Sin embargo, una vez instalada, se dio cuenta de que las mujeres no corren ningún peligro allí, porque son bien tratadas. Informa Voces Críticas

Lo peor de todo es que esta señora se supone que viene de un país pobre y con 0 derechos a las mujeres y con su santo potorro suelta que en Arabia las tratan bien , claro si tienen dinero , menuda poca humildad y realidad paralela #GeorginaEH — Chloe🕊️ (@chloesisoy) March 22, 2023





Además, Georgina Rodríguez aseguró que a ella y a sus hijos siempre los cuidaron muy bien y que son personas muy amables. Naturalmente, sus fanáticos comentaron que no todos tienen el privilegio de ser una celebridad y que no todas las personas reciben el mismo trato, por lo que no debería generalizar.