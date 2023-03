De vez en cuando dos conocidas celebridades se cruzan entre sí y no pueden evitar sacarse una foto para mantener el momento en la memoria. Ese fue el caso reciente de Pilar Rubio y Kim Kardashian.

La presentadora, actriz y modelo española se encontraba asistiendo al partido del PSG en el que jugó su marido, Sergio Ramos. Y fue en dicha ocasión que la socialité estadounidense asistió al campo.

Es sabido que Kim Kardashian es una apasionada por el fútbol, que en su país es llamado soccer. Ya demostró su afición al haber asistido junto a sus hijos al partido que disputaron el Arsenal y el Sporting de Portugal en Londres, informa Voces críticas.

Luego, se trasladaron a Francia, en donde concurrió al partido del PSG contra Rennes. Y fue en ese momento que interceptó caminos con Pilar Rubio, otra reina de la cultura mediática.

Así, ambas se sacaron fotos que sacudieron las redes en el Instagram de la modelo española. Bajo la leyenda que hace alusión al reality de la estadounidense, “Keeping Up With the Kardashians!”, las 2 posaron frente a los lentes.

De esta forma, se produjo un encuentro en el cual colisionaron ambas estrellas en un solo momento y lugar.