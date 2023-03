Tras su separación con Shakira, Gerard Piqué nunca había revelado ningún detalle sobre su vida privada. Sin embargo, en las últimas semanas, el ex futbolista comenzó a brindar entrevistas en donde ha contado varias situaciones que hasta el momento eran desconocidas.

En esta ocasión, el ex defensor del Barcelona se refirió a una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar: su retiro del fútbol profesional. Además, reveló cómo fue la reacción de los hijos que tuvo con Shakira, Milán y Sasha, al enterarse de la noticia.

Gerard Piqué anunció su retiro de las canchas en noviembre de 2022 luego de haberse separado de la cantante y compositora colombiana. En ese contexto, contó cómo fue que se tomaron sus hijos la noticia, en especial Milán, quien es el más apasionado por el fútbol.

Según el ex jugador de la Selección de España, ambos lo entendieron porque saben que es “el proceso natural de las cosas”. Además, hizo hincapié en que a su hijo mayor le encanta poder compartir la experiencia de ir al campo de juego a ver un partido con su padre.

En ese sentido, contó que junto a Milán presenciaron el partido del Barcelona ante el Manchester United por la Europa League y que fue algo que le encantó ya que durante años no pudieron compartirlo debido a que Piqué se encontraba jugando. Informa Voces Críticas.

Por otro lado, en la misma entrevista, Gerard Piqué se refirió al ‘Caso Negreira’ el cual vincula al Barcelona con la contratación de un ex árbitro. El ex futbolista afirmó que los jugadores no tenían “constancia de eso”, aunque igual está seguro de que el equipo español no ha comprado ningún árbitro.