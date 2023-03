La relación entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué es una de las más interesantes de la actualidad. La pareja no deja de entregar nuevos e interesantes capítulos referidos a su historia de amor. En esta ocasión, la joven española dejó en claro los motivos por los que Piqué la eligió a ella, en lugar de a Shakira.





Clara Chía Martí decidió reabrir su cuenta de Instagram y desde ahí dejó interesantes indicios sobre sus creencias en cuanto al amor y las relaciones. Los fanáticos de la actual novia de Gerard Piqué descubrieron que la joven es seguidora de una cuenta que promueve las relaciones de parejas abiertas.



Teniendo en cuenta que Clara Chía pertenece a una generación que ha puesto en debate absolutamente todo, no es extraño pensar que ella concuerde con pensamientos más actuales como el poliamor. A diferencia de Shakira, la estudiante universitaria sí reconoce que la monogamia no es siempre la mejor opción. Informa Voces Críticas



Ante esta impactante revelación, surgió la comparación entre las posturas ideológicas de la ex de Piqué y su actual. Como es sabido, Shakira tiene una idea más tradicional sobre las relaciones, ella misma ha confesado en una de sus últimas entrevistas que durante mucho tiempo pensó que las mujeres solo están completas cuando encuentran a su hombre ideal.







Además, es sabido que la intérprete colombiana siempre quiso construir una familia típica, con hijos incluídos. Para Clara Chía Martí todo es muy diferente y, al parecer, eso es lo que lo habría enamorado a Gerard Piqué. Para la joven es posible el amor libre y las relaciones poliamorosas.