Cameron Díaz hizo un sorpresivo anuncio, tras realizar un trabajo junto a Jamie Foxx que le habría causado grandes problemas en su vida. Luego de su impactante regreso a l actuación, tras haber estado algunos años fuera de las pantallas, la protagonista de “Los Ángeles de Charlie” anunció un nuevo retiro.



Cameron Díaz volvió a apostar a una de sus grandes pasiones, su trabajo en el mundo actoral, con una propuesta llamada Back in Action, en la que también participa Jamie foxx. Pero, según la prensa norteamericana, las cosas no salieron como ella esperaba y por eso la prestigiosa actriz habría decidido dar un paso al costado.





La buena noticia es que Cameron Díaz concluirá el trabajo que comenzó junto a Foxx, pero lo terrible de esta situación es que este adiós a su trabajo en el mundo de la actuación sería definitivo. Es decir que no habrá más regresos por parte de la actriz oriunda de Estados Unidos. Informa Voces Críticas



Una de las actitudes que más molestó dentro del set de Back in Action fue que Jamie Foxx decidió dejar sin trabajo a varios empleados que conformaban su equipo y esto hizo que las tensiones entre los participantes fueran en aumento; aunque esta no sería la única razón por la que Cameron dice adiós.





El entorno cercano de Cameron Díaz aseguró que la actriz se dio cuenta, durante su trabajo en Back in Action, que le quitaba demasiado tiempo a su pequeña hija, que tan solo tiene cuatro años. Lo cierto es que la filmación conlleva jornadas muy extensas que, en algunas oportunidades, traspasan las ocho horas.