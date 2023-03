Pasan los días y la coronación de Carlos III se acerca más y más. Un 6 de mayo que parecía lejano ahora está a menos de 2 meses de distancia. Y consigo sigue la incertidumbre en torno a la situación del príncipe Harry y Meghan Markle en la ceremonia.

Los duques de Sussex fueron invitados formalmente, pero aún no hubo palabra oficial de parte de ellos. Lo que sí se sabe es que en caso de asistir no les esperan grandes lugares, no por asomo.

En primer lugar, el trato será contundentemente distinto entre el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, a pesar de ser ambos hijos de Carlos III. El menor no podrá ser parte de la ceremonia ya que actualmente no es miembro activo de la corona inglesa, y por lo tanto será totalmente opacado por su hermano mayor. Este sobresaldrá al arrodillarse ante el monarca inglés y prestar juramento como su heredero.

En segundo lugar, ya se hicieron conocidas varias frases filtradas del seno de la familia real británica, en la que destacó un al decir que mejor que Meghan Markle y su esposo estén sentados en Islandia que en la Abadía de Westminster. De esta forma, es más que claro que el recibimiento no será para nada cálido.

Por otro lado, será firme la prohibición en cuanto a que los duques de Sussex aparezcan en el balcón junto al rey ungido. En el Jubileo de platino de Isabel II el año pasado estuvieron ausentes, por lo que se espera lo mismo en esta ocasión. Una fuente indicó que la pareja real quiere estar en el balcón una vez que el monarca sea vitoreado, pero tal cosa parece improbable.

A la vez, habría una importante omisión en la invitación de la familia del hijo menor de Lady Di. Y es que ni Lilibet ni Archie se encontrarían en la lista de invitados. La excusa es que son “muy jóvenes”, al tener 1 y 3 años, respectivamente. Pero esto se contradice con el antecedente de la coronación de Isabel II, en la cual Carlos apenas contaba con 4 años de edad y estuvo presente.

Y por último, ni Harry ni Meghan podrán vestir la ceremonial y extravagante túnica real. Aunque el mismo Carlos III piensa asistir con uniforme militar, ni su hijo ni la esposa de este tendrán la opción de elegir. La vestimenta estará a cargo de forma particular por cada uno de ellos.

De esta forma, de ser realidad la asistencia de los duques de Sussex a la próxima coronación, la bienvenida será más que gélida y excluyente.