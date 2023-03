Tanto Camila Parker como el rey Carlos III viven en una preocupación constante debido a las producciones que se lanzan sobre ellos. La última mala experiencia que tuvieron fue con el príncipe Harry y su libro autobiográfico, que le causó grandes dolores de cabeza. En esta oportunidad salió un nuevo libro y esto es lo que dice respecto de la reina consorte.



Un ex empleado de la realeza británica, Arthur Edwards, decidió publicar un libro en el que cuenta interesantes detalles sobre la vida de Camila Parker y de su esposo, el rey Carlos III. Una de las experiencias más impactantes que reveló tiene que ver con la reina consorte y la vez que puso en riesgo su vida, de una forma muy inusual.





Según el ex fotógrafo real, en el año 2005, cuando Camila Parker estaba dando sus primeros pasos dentro de la Familia Real, realizaron un viaje a Norteamérica y fue ahí donde la actual reina consorte hizo algo sumamente inesperado y fuera de protocolo. Durante un paseo a un mercado, a la reina le ofrecieron una fruta y ella comenzó a comerla, sin tener en cuenta que podría contener bacterias.



Esta actitud, para un integrante de la realeza, llamó mucho la atención porque no es habitual que suceda. Pero eso no fue todo, porque Arthur también recordó lo que pensó en ese momento. El fotógrafo confesó que, al verla comer, él pensó que Lady Di jamás se atrevería a hacer una cosa como esa. Informa Voces Críticas





Para cerrar esta anécdota sobre Camila Parker, el ex empleado de la Familia Real expresó que la reina consorte nunca dejó de ser una plebeya y, además, aseguró que tiene, aunque no parezca, un gran sentido del humor que al rey Carlos III le agrada mucho y lo hace sentir siempre muy bien.