Nicolás Otamendi llegó a la Argentina junto con sus compañeros de Selección para disputar el partido amistoso frente a Panamá en el Estadio Monumental. Sin embargo, el nombre del central comenzó a recorrer todos los medios luego de que se hiciera pública una fuerte denuncia contra él.

Yanina Varela, la ex pareja del ex jugador del Benfica, denunció al futbolista por no cumplir con la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, Morena. Además, la mamá de la menor, la cual tiene 15 años, hizo público que no puede comunicarse con el defensor para arreglar la situación.

Según se supo, Varela debería recibir el 30% de los ingresos del central de la Albiceleste, pero que recibe apenas el 0,16%, lo que equivale a unos 440.000 pesos por mes. En ese sentido, la denuncia sería porque la niña estaría recibiendo un porcentaje menor al acordado.

Según relató Yanina Varela, cuando quedó embarazada de Morena a los 18 años, Nicolás Otamendi le pidió realizarse un ADN y a los once meses de la bebé, el futbolista la reconoció y le dio su apellido.

Además, luego de eso, la mujer contó que los abogados del ex defensor del Benfica se comunicaron con ella para llegar a un acuerdo básico, que ella aceptó. Pero que ahora, tal y como indica la abogada de la presunta víctima, tanto Varela como su hija estarían sufriendo de violencia económica y psicológica.

Además, la ex pareja de Otamendi confesó que están recibiendo la ayuda de profesionales de la salud mental y que gracias a eso su hija pudo comunicarle a su papá que quería hablar con él. Pero ella asegura que cuando mantiene una conversación con él a través de mails, no sabe si está hablando con el futbolista o con sus abogados.

Cabe recordar que en 2020 Yanina Varela ya había denunciado a Otamendi por el mismo tema, pero en esa ocasión, el futbolista salió a aclarar que él siempre ha cumplido con las cuotas alimentarias y con sus “obligaciones como papá”. Informa Voces Críticas.