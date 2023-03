Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa…

– El Tiempo en Tucumán:

– Cronograma de Pagos

* Jubilados: A partir de marzo, se implementará un refuerzo de ingresos mensual para titulares de jubilaciones y pensiones que cobren hasta 2 haberes mínimos que se pagará en los meses de marzo, abril y mayo hasta el próximo aumento por movilidad.

Calendario de pagos de abril : cronograma de cobros jubilados y pensionados ANSES

Documento terminado en 0: miércoles 12 de abril

Documento terminado en 1: jueves 13 de abril

Documento terminado en 2: viernes 14 de abril

Documento terminado en 3: lunes 17 de abril

Documento terminado en 4: martes 18 de abril

Documento terminado en 5: martes 18 de abril

Documento terminado en 6: miércoles 19 de abril

Documento terminado en 7: miércoles 19 de abril

Documento terminado en 8: jueves 20 de abril

Documento terminado en 9: viernes 21 de abril

* Asignación por Embarazo

* Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

* Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

* Desempleo Plan 1

*Desempleo Plan 2 y 3

* PAGO ALIMENTAR

* PROGRESAR 2023

* COMPLEMENTO LECHE

– Agenda para hoy

* Síndrome de Down: En el marco del Día Mundial de Concientizacion del Síndrome de Down hoy Jueves 23 de marzo, a las 10, se realizará un encuentro con un grupo de jóvenes con Síndrome se Down. La reunión se llevará a cabo en la Sala de Presidencia del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.

* Dengue: El Ministerio de Salud informa que hoy jueves 23 de marzo se realizará un Operativo de “Rociado en las calles” en distintos barrios de la ciudad desde las 6 de la mañana. Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores e interiores para que la niebla con insecticida ingrese a las viviendas. Los sitios donde se realizará el operativo serán: Barrio Kirchner, Barrio Manantial Sur, Barrio San Nicolás y Barrio Congreso. Mañana viernes 24 de marzo se aplicará el operativo en los Barrios 11 de Marzo, Oeste II y O`Connor

* Operativo de Salud: El Ministerio de Salud Pública recuerda que los consultorios itinerantes del programa provincial Tráiler de la Mujer, Tráiler de los 1.000 días y Vacunación. La atención se realizará hoy jueves 23 de marzo en Bº Centenario (Juramento 1100 y Coronel Suarez) y está destinada al cuidado integral para embarazadas, con ecografías y controles prenatales, y niños de hasta 3 años, con controles de crecimiento y desarrollo para la prevención de diferentes patologías El Móvil de Atención para la Mujer realizará mamografías a mujeres de 40 a 70 años, test de VPH, ecografías mamarias y PAP; y Salud+Anses. Horario de atención: 9 a 13 horas.

* Mercado en tu Barrio: El programa volverá esta semana a recorrer distintos espacios públicos de la Capital para brindarles a los vecinos la posibilidad de realizar sus compras de alimentos y otros productos esenciales, en un mismo lugar y a precios convenientes. Los puestos estarán, de 9 a 14, en los siguientes lugares: Miércoles 22 de marzo: en la plaza San Martín, en Lavalle y Chacabuco. Jueves 23 de marzo: Plaza Lozano Muñoz (Bº Echeverría) Viernes 24 de marzo: en calle 24 de Septiembre al 300, entre Virgen de la Merced y Laprida.

* Móvil: Hoy jueves 23 de marzo el tráiler del Centro de Escucha Móvil se instalará en barrio 130 Viviendas. El servicio se brindará desde las 9 a 13

* Donación: El servicio de Hemoterapia dependiente del Ministerio de Salud de la provincia informan que hoy jueves 23 de marzo se realizará en el Hospital General Lamadrid (Monteros)

* Operativo: El Ministerio de Salud Pública informa que el Tráiler de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas en el interior de la provincia. El servicio se instalará desde hoy jueves 23 de marzo en la Comuna de Villa Padre Monti en horario de 8 a 12.30 horas.

* Veda: La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos del Ministerio de Desarrollo Productivo informa que queda habilitada la práctica de pesca deportiva de todas las especies dulceacuícolas en los diques El Cadillal y La Angostura. La Resolución pone fin a la veda total de pesca iniciada debido a la primera temporada reproductiva del de Odonthestes Bonariensis (Pejerrey), la cual actualmente está llegando a su fin en los diques mencionados y, por tanto, se encuentran dadas las condiciones técnicas para la habilitación de tal práctica.

* Torneo: El colegio de abogados de Tucumán realizará su 35° Torneo Nacional de futbol para abogados hasta el domingo 26 de marzo. Las sedes serán Complejo ADPUT: Complejo Ruta Nacional N9 (Bajo Grande); Complejo CEDAR (Lules) y Toboganes: Av Solano vera 4000 la rinconada (Yerba Buena)

* Talleres: Hoy jueves 23 de marzo desde las 17.30 se llevarán a cabo en Villa Mariano Moreno los Talleres Recreativos destinados a Adultos Mayores.

* Memoria: Hoy jueves 23 de marzo y como parte del “Festival de Arte, por la Memoria, la Democracia y los Derechos Humanos” se realizará un Recital de Música, Danza y Artes Visuales.

* Garrafa Solidaria: El servicio se instalará en Villa Luján (Bulnes 762), hoy jueves 23 de marzo desde las 11. Se ofrecerán Garrafa de 10kg a $1300, Garrafa de 15kg a $1950

– Para Guardar

* Universitarios: ADIUNT y la CONADU Histórica resolvieron en Plenario de Secretarías Generales profundizar las medidas de acción gremial en defensa del salario. Las medidas se desplegarán en dos tramos. La próxima semana del 27 de marzo hasta el sábado 1 de abril con un paro de las actividades docentes.

* Mamoria: En Escuelita de Famailla se llevará a cabo el viernes 24 de marzo el Festival de Arte por la Memoria, la Democracia y los Derechos Humanos, con la inauguración de un mural en homenajea a Ana María Sosa.

* Memoria II: El Frente Popular Unidad Ciudadana realizará mañana viernes 24 marzo a una marcha por la Memoria, verdad y Justicia. La concentración se llevará a cabo en Salta y Santa Fe a partir de las 17

* Año Jubilar: La imagen de Ntra. Señora de La Merced (Basílica La Merced) será recibida en la Plaza Independencia, el próximo sábado 25 de marzo, 17.30. Será llevada en procesión hasta la Plaza y con su presencia maternal se dará comienzo a la solemne celebración de la clausura del Año Jubilar Diocesano.

* Juicio: El Tribunal Oral Federal fijó para el próximo 17 de mayo como fecha de inicio del 15° juicio oral por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Se trata de Jefatura 3, universo procesal que abarca los casos de 237 víctimas por los que vienen acusadas 30 personas

* Rentas: La Dirección General de Rentas informó que se prorrogó el Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de marzo de este año. Las solicitudes de los planes de pago efectuados en el mes de marzo deberán efectuar el primer pago parcial o pago de contado el 17 de abril de 2023. Para adherir al Plan de Pago hay que acceder a la página web de la Dirección General de Rentas (www.rentastucuman.gob.ar), accediendo con la clave fiscal de la AFIP.

* Congreso: La Universidad Nacional de Tucumán organizará el Tercer Congreso Argentino “Problemáticas Actuales en Salud Mental”. El encuentro será el 18, 19 y 20 de Mayo

* Expo Apronor: La 6ta edición, se realizará del 30 de marzo al 1 de abril, en La Ramada de Abajo (Burruyacú). Expo Apronor se realizó durante 5 años de manera consecutiva y con resultados que fueron, siempre, superadores. En un tiempo récord la expo se posicionó en la región del NOA y es hoy la muestra más esperada por el sector.

* Campaña: El ministerio de Salud de Tucumán confirmo que el próximo 31 de marzo comenzará la campaña de vacunación contra el sarampión rubéola paperas poliomelitis, desinados a todas las niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive deben recibir una dosis adicional, gratuita y obligatoria de las vacunas e , más allá de las dosis recibidas previamente. Esta campaña es una oportunidad para reforzar la protección de toda la población frente a estas enfermedades. Acercate a cualquier vacunatorio u hospital público sin orden médica.

* Discapacidad: El gobierno nacional prorrogó por un año los Certificados Únicos de Discapacidad que tengan vencimiento desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

* Congreso: La Sociedad de Cirujanos de Tucumán organiza la edición XXIV de las Jornadas de Otoño de la Asociación Argentina de Cirugía y XXVIII del Congreso de Cirugía Regional NOA. Además, se llevarán acabo en este marco la edición n°24 de la Jornada Nacional de Instrumentación Quirúrgica y XXXIII Congreso Argentino y LATAM de residentes de cirugía general. El conglomerado de eventos tendrá lugar entre el 25 y 26 de Mayo del 2023

* Vacunas: El Ministerio de Salud informa que se aplicarán todas las dosis contra COVID (inicio de esquema, segunda dosis y dosis de refuerzo). Pueden acercarse a los cuatro nodos en San Miguel de Tucumán y a los 18 nodos ubicados en el interior de la provincia que atienden de lunes a viernes en los horarios indicados.

– Municipios y Comunas de Tucumán

* San Miguel de Tucumán: El Programa “Carne Solidaria” se instalará hoy Jueves 23 de marzo: de 19 a 21 en Venezuela 2100. El Sábado 25 de marzo de 10 a 13 y de 19 a 21 en plaza Mario Bravo, Asunción y pasaje Arenales.

* San Miguel de Tucumán: Esta semana, el servicio gratuito de castración de mascotas a través del quirófano móvil del CENARA, estará disponible para los vecinos del barrio El Bosque. El tráiler veterinario se instalará hasta el viernes 24 de marzo en calle Perú 174, en la zona oeste de la ciudad.

* Tafi Viejo: Se lleva adelante los días 5, 6 y 7 de abril brindarán un Campus Mixto de Básquet V&F en la ciudad destinado a jugadores y jugadoras de 8 a 18 años. Las sedes estarán distribuidas según el grupo etario. Club Juventud Unida – grupo de 8 a 12 años. Club Talleres – grupo de 13 a 18 años.

* Tafi Viejo: Continúa la entrega del boleto gratuito para jubilados de Tafí Viejo continúa en la Sociedad Antoniana, situada en Bartolomé Mitre 351. El operativo se extenderá hasta que se entreguen los más de 2600 troqueles disponibles. Los beneficiarios deberán concurrir con su respectivo DNI en el horario de 08 a 13. La iniciativa es coordinada por la Municipalidad de Tafí Viejo y la Red de Mujeres Taficeñas.

* Graneros: La oficina de Acción Social realizó la entrega de subsidios destinados a la compra de anteojos recetados. Además se otorgó un subsidio para solventar gastos de tratamiento médicos y otro subsidio para solventar gastos de cirugía ocular.

* Famaillá: Se realizó un recorrido por Barrio Monte Grande, Barrio Lujan, Estación Padilla, y Barrio San Nicolás como parte de la campaña de prevención contra el dengue, Zika y chikungunya. Durante los próximos días se extenderá al resto de los barrios de la ciudad

* Números de Oro

* Resultados de la Quiniela (Miércoles 22 de Marzo)

Sorteo Tómbola Matutina

1 ° Premio 7207

2 ° Premio 3684

3 ° Premio 0426

4 ° Premio 6126

5 ° Premio 1684

6 ° Premio 4066

7 ° Premio 7331

8 ° Premio 0135

9 ° Premio 4021

10 ° Premio 5869

Sorteo Tómbola Vespertina

1 ° Premio 1829

2 ° Premio 1692

3 ° Premio 5505

4 ° Premio 3256

5 ° Premio 1772

6 ° Premio 8774

7 ° Premio 2580

8 ° Premio 0978

9 ° Premio 3931

10 ° Premio 3530

Sorteo Tómbola de la Siesta

1 ° Premio 7351

2 ° Premio 1509

3 ° Premio 1026

4 ° Premio 5122

5 ° Premio 0631

6 ° Premio 3269

7 ° Premio 8384

8 ° Premio 9211

9 ° Premio 1586

10 ° Premio 1927

Sorteo Tómbola Tarde

1 ° Premio 7063

2 ° Premio 8560

3 ° Premio 5510

4 ° Premio 4570

5 ° Premio 2441

6 ° Premio 7332

7 ° Premio 1912

8 ° Premio 0189

9 ° Premio 4096

10 ° Premio 5371

Sorteo Tómbola Nocturna

1 ° Premio 7980

2 ° Premio 7808

3 ° Premio 1740

4 ° Premio 3416

5 ° Premio 0048

6 ° Premio 6006

7 ° Premio 7025

8 ° Premio 4470

9 ° Premio 0848

10 ° Premio 3506

* Tareas de Luz

– EDET: Jueves 23 de Marzo

* LULES: Se informa que desde las 7.30 y hasta las 11.30 horas se producirán cortes programados en la zona de Camino de Sirga como consecuencia se afectará a 1742 usuarios

* JUAN BAUTISTA ALBERDI: Se informa que desde las 7.30 y hasta las 11.30 horas se producirán cortes programados en Marapa del Bajo. Al oeste de Juan Bautista Alberdi y afectará a 184 usuarios

* JUAN BAUTISTA ALBERDI: Se informa que desde las 8 y hasta las 13 horas se producirán cortes programados en Los Guayacanes y afectará a 203 usuarios

* LAMADRID : Se informa que desde las 8 y hasta las 13 horas se producirán cortes programados en la zona de Niogasta como consecuencia se afectará a 163 usuarios

* BANDA DEL RIO SALI: Se informa que desde las 8 y hasta las 12 horas se producirán cortes programados en la zona de ingenio la florida (derivacion a las colonias ) como consecuencia se afectará a 482 usuarios

* BURRUYACU: Se informa que desde las 9 y hasta las 12 horas se producirán cortes programados en la zona de EL PUESTITO DE ARRIBA como consecuencia se afectará a 46 usuarios

* TAFI VIEJO: Se informa que desde las 15 y hasta las 19 horas se producirán cortes programados en la zona de Perú Norte 500 al 1000, José Colombres 400 al 1000, B° Policial, Nueva Esperanza, Taficillo como consecuencia se afectará a 1177 usuarios

* Trabajos y cortes:

TRABAJOS DE ENRIPIADO, LIMPIEZA Y NIVELADO

– Diagonal Alejandro Heredia entre Av. Viamonte y Juan Luis Nougues (limpieza y perfilado)

– Gorritti, Pje. Benigno Vallejos, Juan Padrós y León Rougues (Perfilado)

– Thames entre Perú y Bolivia (Limpieza de calzadas y posterior enripiado)

– Panamá entre Diagonal Norte y Autopista (Limpieza de cunetas y posterior enripiado)

– Av Francisco de Aguirre entre Av Belgrano y Av Ejército del Norte (desmalezado y limpieza en Separadores centrales)

– Castelli y Ecuador (Limpieza de excedentes)

– Castelli y Paraguay (Limpieza de excedentes)

– Castelli y Bolivia (Limpieza de excedentes)

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE IMBORNALES Y CÁMARAS

– Av Benjamín Araoz y Av Coronel Suarez (Limpieza imbornales)

TRABAJOS DE BACHEO

– Av. Benjamín Araoz en rotonda de acceso al parque (Fresado)

– Av. Benjamín Araoz entre Av. Coronel Suarez y Mario Bravo (acera norte)

– Colombia y Viamonte

– Colombia y Azcuénaga

– Colombia y Sargento Cabral

– Colombia al 2551

– Azcuénaga al 1700 y 1800

– Av Roca y Pueyrredón (colectora y platabanda)

– Pje López y Juan B. Terán

– Pje Cañete y Alsina

– Alsina y Lincoln

– Av Colón al 292

– Salta al 398 y 450

– Av Mate de Luna al 4600

– Av Adolfo de la Vega al 55

– Amador Lucero al 199 (Cruce)

– Amador Lucero al 255 (Carril Este)

– Suipacha al 820 y 840

– Álvarez Condarco al 100, 200, 300 y 1100

– Alfredo Palacio al 900

– Mario Bravo al 900

– Martin Berho (al final)

– Pje Unamuno desde Av Ejército del Norte a Viamonte

– Delfín Gallo desde Av Ejército del Norte a Viamonte

TRABAJOS EN EJECUCIÓN