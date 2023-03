La presencia de Harry y Meghan en la coronación del rey Carlos III y Camila Parker aún es toda una incógnita. Los medios de comunicación británicos están ansiosos por ver si el hijo menor de la princesa Diana asistirá junto a su esposa a uno de los eventos más importantes de la realeza británica.

Lo único que se sabe hasta ahora es que el monarca birtánico envió la invitación a los duques de Sussex para presenciar su ascenso al trono, sin embargo, ellos aún no han confirmado si participarán o no.

En ese contexto, todos quedaron sorprendidos luego de que se dieran a conocer las supuestas exigencias del príncipe Harry y su esposa para hacerse presentes en la coronación. Las mismas, estarían centradas en que los duques de Sussex quieren tener un rol activo en la ceremonia y tener más protagonismo.

En primer lugar, medios internacionales aseguran que Harry y Mehgan exigieron que sus hijos, Archie y Lilibet, tengan un rol importante en el evento tal y como lo tienen los hijos de los príncipes de Gales. Además, los duques de Sussex también pidieron aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham y fotografiarse con toda la familia real.

Lo cierto, es que estas exigencias están afectando gravemente la coronación, ya que suponen un caos en el protocolo, el cual ya estaba perfectamente armado. Por eso, desde el palacio, presionan al rey Carlos III a que tome una decisión sobre esto, ya que deben organizar con tiempo los cambios. Informa Voces Críticas.

De esta manera, si no se cumplen con estas condiciones, Harry y Meghan no asistirán a la coronación, ya que no quieren sentirse apartados como en otros eventos familiares. Esto, supone una gran furia en Camila Parker, quien sabe que el rey Carlos III seguro dará el brazo a torcer.

En ese sentido, para la futura reina de Reino Unido no es una gran noticia saber que los duques de Sussex quizás compartan el balcón con ella, ya que la esposa del rey Carlos III ni siquiera quería enviarles la invitación, por lo que menos querrá que Harry y Meghan tengan ese tipo de protagonismo en su gran día.