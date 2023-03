La estrella del Manchester United, Rio Ferdinand, ha revelado en una entrevista en el programa australiano “Kyle and Jackie O” que nunca ha visto a Victoria Beckham, la esposa de su amigo David Beckham, comer alimentos sólidos. “Nunca la he visto comer nada. No recuerdo nada que se me quede en la memoria, para ser honesto”, afirmó Ferdinand después de que la presentadora del programa, Jackie O, preguntara por la dieta de la ex Spice Girl.

A pesar de la revelación, Ferdinand fue rápido en destacar que Victoria es una persona “agradable” para desviar la atención de su vida privada. Sin embargo, el copresentador del programa bromeó diciendo que no se puede preguntar a un jugador sobre la esposa de otro jugador de fútbol. Informa Voces Críticas.

En el pasado, Victoria ha tenido que defenderse de las bromas de su esposo sobre su dieta. En 2021, David Beckham bromeó en el podcast “River Café Table” diciendo: “Me emociono mucho con la comida y el vino. Desafortunadamente, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años”. A lo que Victoria respondió en una entrevista con Vogue en julio del mismo año: “Me hace sonar aburrida”. La diseñadora mantiene una dieta estricta y “disciplinada” que consiste en pescado a la parrilla y verduras al vapor, con muy pocas bebidas alcohólicas ocasionalmente. “Soy bastante extrema en todo lo que hago, ya sea comer o hacer ejercicio”, afirmó con confianza.

La falta de una dieta sólida de Victoria Beckham es un tema que ha generado mucha curiosidad a lo largo de los años. Ferdinand mencionó que nunca ha visto a la diseñadora comer, lo que agrega más misterio a la cuestión. A pesar de que Victoria no come alimentos sólidos en público, ella ha declarado anteriormente que disfruta de la comida y el vino en privado.

Mientras tanto, David Beckham, quien ha sido amigo de Ferdinand durante años, también ha hablado sobre su dieta en el pasado, diciendo que prefiere alimentos saludables pero que también disfruta de los caprichos ocasionales como las hamburguesas y las papas fritas.

Aunque la dieta de Victoria Beckham sigue siendo un misterio, su dedicación a la salud y la forma física es indudable. La diseñadora es conocida por su estricto régimen de ejercicios y su estilo de vida saludable, que también incluye la meditación y la hidroterapia.