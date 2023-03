El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue entrevistado un programa emitido por Talk TV, donde expresó su opinión sobre la percepción de la ciudadanía estadounidense acerca del Príncipe Harry y Meghan Markle, refiriéndose a ellos como una pareja “molesta”.

Durante la entrevista, DeSantis también habló sobre la situación actual de la familia real británica, considerando a la Reina Isabel II como una monarca “realmente elegante”, pero sugiriendo que las “generaciones más jóvenes” de la monarquía, no serían del total agrado para los americanos.

El político también mencionó el ranking de los libros más vendidos en Estados Unidos, donde “Spare” fue destronado por “The Courage to Be Free”, libro escrito por el mismo gobernador DeSantis. Aunque el político afirmó no estar al tanto de las controversias recientes, respaldó la postura de los ciudadanos estadounidenses en cuanto a la pareja real.

Los comentarios de DeSantis se producen en medio de los escándalos en torno a la coronación del Rey Carlos III, quien dudó en invitar a los duques de Sussex, quienes residen en California desde 2019. Desde el lanzamiento de las memorias del Príncipe Harry, la corona británica se ha enfrentado a constantes críticas por parte de la opinión pública. Informa Voces Críticas.

Aunque se desconoce si Meghan y el Príncipe Harry asistirán al gran evento, el ex mayordomo de la Princesa Diana, Paul Burrell, afirmó a la revista Closer que, de contar con la presencia de la pareja, la coronación sería “increíblemente incómoda”.

Los comentarios de DeSantis y la situación actual de la familia real británica han generado gran interés en la opinión pública, quienes están ansiosos por saber si los duques de Sussex asistirán a la coronación del Rey Carlos III. Este evento será uno de los más importantes en la historia reciente de la monarquía británica y su asistencia podría generar más controversias.