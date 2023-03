La relación amorosa entre Alberto II y Charléne de Mónaco ha estado en el centro del debate mediático en los últimos meses, debido a la ausencia de ella en las diversas actividades oficiales del principado.

La princesa consorte quedó señalada tanto por el pueblo en general como los medios de comunicación por faltar a su deber como integrante de la realeza, sobre todo dejar solo a su esposo al frente de todo.

Por ese motivo, cada vez resuena más la posible separación entre el líder de Mónaco y Su Alteza Serenísima, aunque desde de la familia no han emitido opinión alguna respecto a dicha situación.

La relación amorosa nunca fue de las mejores entre los royals, por lo que siempre se instaló el rumor de separación entre la cuñada de Carolina de Mónaco y Alberto III, quienes se casaron en el año 2011.

Muchos consideran que ni la llegada de los mellizos Jacques y Gabriella hicieron posible que la relación mejore, sobre todo después que Charléne de Mónaco tuvo que permanecer en Sudáfrica por una potente infección.

Si bien muchos sectores confirmaron que no existen indicios de una posible ruptura, se espera conocer la decisión de Charléne de asistir o no al baile de la rosa, evento que organiza su cuñada Carolina, con quien no tiene un buen contacto. Por lo pronto, la pareja ha optado por ocultar muchas cuestiones vinculadas a la vida familiar, muy diferente a lo que ocurre con otras relaciones de royals.