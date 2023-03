La infanta Cristina está causando gran preocupación en la Familia Real, debido a su actual estado de ánimo en la previa de lo que será la oficialización de su divorcio con Iñaki Urdangarin. Según fuentes cercanas, la hija de Juan Carlos I no puede aceptar aún la idea de que ya no está junto a su ex esposo.



Los hijos de la infanta Cristina han tomado gran protagonismo en esta situación, dado que han decidido proteger a su madre del comportamiento irregular de su padre. Aún así, Cristina siente una fuerte sensación de soledad y, además, su círculo más íntimo asegura que ella le hubiera dado otra oportunidad a Iñaki pese a lo que le hizo.





Al igual que la reina Sofía, quien continuó junto al rey emérito Juan Carlos I pese a sus constantes infidelidades, la infanta Cristina nunca imaginó que el amorío de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia provocaría su divorcio. Sus cuatro hijos se muestran sumamente impactados con la actitud de su madre.



Pero además, la hermana del rey Felipe VI no puede entender cómo su ex esposo fue capaz de humillarla públicamente cuando decidió mostrarse con otra mujer, algo que la dejó en la misma posición a la que está muy acostumbrada la reina Sofía. La última esperanza de Cristina será Irene Urdangarin, a quien se mantiene muy unida. Informa Voces Críticas





Sin embargo, hay fuertes rumores que indican que la hija de la infanta Cristina tiene en mente regresar a su país de origen, por lo que su madre quedaría completamente sola en la ciudad de Ginebra. Aunque Irene Urdangarin quiera mucho a su mamá, lo cierto es que ella tiene un futuro planeado en Barcelona.