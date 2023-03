Shakira y Gerard Piqué están bajo el ojo de la tormenta desde que su separación se dio a conocer en los medios. Sobre todo, desde que Clara Chía se sumó a la ecuación como la tercera en cuestión. Con tan solo 23 años, hoy es la nueva conquista del futbolista.

La joven chica no la pasó tan bien como parece, pues desde que Shakira le dedicó unas líneas en su Music Session #53 con el productor argentino Bizarrap, Clara fue el hazmerreír de las redes sociales. Miles de memes aparecieron con su nombre y su cara.

Actualmente es una de las personas más buscadas por los medios, pues todos quieren saber cómo está llevando el día a día con su nueva y extremadamente polémica relación. Aunque hace horas un inesperado escándalo surgió, pues la catalana llamó la atención de todas las redes.

A través de la plataforma de videos TikTok fue que se descubrió que Clara Chía Martí tiene una doble, nada más ni nada menos que de Colombia como Shakira. Pues una mujer se sumó al ‘trend’ donde muestra el gran parecido con la española.

“Dios mío, no, al Twingo no”, expresó con humor la usuaria y se volvió viral. El video ha recorrido el mundo y cada vez son más quienes le indican que ambas son idénticas. De hecho, hasta corroboraron con sus otros videos de que no hubiese ediciones y confirmaron que sí era su cara. ¿Le habrá llegado a Piqué?