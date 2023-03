Se sabe que Selena Gomez y Justin Bieber protagonizaron una de las parejas mas polémicas del mundo del espectáculo. Luego de la ruptura de ambos, el cantante canadiense tardó poco tiempo en recuperarse y enseguida comenzó una relación con su actual esposa Hailey Bieber.

Siempre se habló de una enemistad entre ambas, que tuvieron terribles cruces en redes sociales. Sin embargo, esta vez parece que la situación se da vuelta, ya que Selena Gomez pone en jaque a la actual pareja de su exnovio para demostrar que no todo está perdido. Justin Biener está en alerta.

Por ello, la icónica cantante publicó un terrible mensaje en Instagram, donde contó que Hailey Bieber recibió amenazas de muerte y que está destrozada, por lo que se acercó a ella para pedirle ayuda. Además, insistió que que nadie debería experimentar el odio o la intimidación, un ideal que Selena Gómez no apoya.

El contundente descargo de Selena Gomez deja en claro que no todo es como parece, debido a que siempre se habló de la rivalidad con Hailey Bieber, ya que ella habría sido la tercera en discorcia, poniéndole fin a su famosa relación con el cantante Justin Bieber. Informa Voces Críticas.

Además, Hailey Bieber aseguró que cuando conoció a su actual marido él no estaba en pareja y afirma que su matrimonio no sucedió de forma repentina, a pesar de lo que piensan sus fans. Por lo tanto, ya no habría pruebas que demuestren la polémica rivalidad entre ambas.