La relación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina nunca fue digna de alabanzas para la Familia Real Española, más aún cuando tomaron la decisión de separarse.

El exbalonmanista español se encuentra ante un momento muy especial en su vida personal, ya que el próximo 5 de junio se oficializará su divorcio de la hija de Juan Carlos I.

Cabe destacar que para esa fecha Irene, una de las hijas que tienen en común, cumplirá 18 años y alcanzará la mayoría de edad. Eso será clave para evitar recurrir a un juzgado y ventilar informaciones íntimas.

Para el deportista no ha sido sencillo afrontar las miles de críticas y cuestionamientos por haber iniciado un romance paralelo a su matrimonio, lo que perjudicó notablemente a la realeza.

A eso se suma que la exesposa del cuñado de Felipe VI está residiendo en Suiza, país en el que la joven Irene iniciará sus estudios universitarios, por lo que ambas extenderían su vida en ese lugar.

Lo que la infanta Cristina tiene muy en claro es que no desea que sus hijos compartan el mismo techo que Ainhoa Armentia, la actual pareja de Iñaki Urdangarín, por lo que busca plasmar por escrito su postura, a modo de cláusula. Si bien no se sabe qué pasará en las próximas semanas, se piensa que él no firmará dicha medida y resistirá hasta las últimas consecuencias.