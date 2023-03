Dani Alves recibió un duro golpe por parte de Joana Sanz, luego de que la modelo hiciera públicas sus sensaciones frente a la denuncia de su esposo. Pero, mientras espera el veredicto final, el ex jugador del Barcelona recibió un importante apoyo, de parte de su entorno más íntimo.



Desde que fue detenido, Dani Alves no obtuvo el apoyo que esperaba por parte de su familia. Muy pocos fueron los que se animaron a acompañarlo en esta dramática situación. Uno de ellos ha sido su hermano, Ney Alves, quien lanzó duras críticas contra aquellos que acusan al futbolista.





No es la primera vez que el hermano de Dani Alves hace público su malestar por las acusaciones que está recibiendo el ex defensor brasileño. Su enojo contra su ex cuñada, Joana Sanz es notable como también contra quienes ya condenaron al ex deportista, antes de escuchar la decisión final. Informa Voces Críticas



En esta oportunidad, Ney Alves utilizó su cuenta de Instagram y expresó que el mal que las personas hacen contra otras siempre vuelve. Además, el hermano del jugador brasileño depositó toda su fe en Dios y en la justicia divina, ante la difícil situación que le espera al dtenido, una vez que se decida el veredicto.





Aunque no quiso nombrar al destinatario de su polémico mensaje, es sabido que el familiar de Dani Alves no comparte la postura de Joana Sanz. Para finalizar, Ney Alves dejó en claro que la familia del ex deportista no dejará de luchar para que pronto esté en libertad y pueda continuar con su vida.