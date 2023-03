Georgina Rodríguez estuvo invitada al programa El Hormiguero en donde habló de su vida con Ronaldo, su trabajo y la segunda temporada de “Soy Georgina”. El programa se estrena este viernes 24 de marzo por la plataforma Netflix.

Al pisar el estudio, la influencer admitió sus nervios por las preguntas que le tenía preparado Pablo Motos, pero con el paso del tiempo la charla se hizo más distendida y amena. La influencer en un momento se soltó y reveló muchos detalles desconocidos.

A medida que Georgina hablaba generaba miles de buenas y malas reacciones que tuvieron gran repercusión en redes sociales bajo el hashtag #GeorginaEH. Una de las frases que llamó la atención fue cuando dijo que Cristiano no es materialista y en Twitter no se la dejaron pasar provocando burla e ironía.

La modelo contó otra anécdota cuando sus hijos no quieren comer, les reproduce un video de niños que no tienen comida para que sepan lo que les puede pasar. Al escuchar esto, los usuarios le contestaron que eso no estaba bien porque mostraba a niños desnutridos con niños que tenían lujos.

También criticaron al conductor que no fue llevando la entrevista o no cuidó a Georgina de no realizar este tipo de comentarios para que no sea atacada, pero no sucedió. No les gustó lo que dijo porque en vez de aclarar las cosas, las oscurecía, informa Voces Críticas.

La presentación de la empresaria de moda fue la más vista ya que tuvo más de 2,8 millones de espectadores. Fue muy criticada pero también siempre sabe causar sensación por donde pisa.