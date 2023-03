Cada día los problemas en la casa real se van acumulando, primero fue el escándalo del rey emérito Juan Carlos, luego la separación de la infanta Cristina, los pleitos callejeros de Froilán, y ahora se suma uno que tiene que ver con la princesa Leonor.

Tal y como lo reza la constitución, la princesa Leonor dejará de ser competencia de sus padres cuando cumpla 18 años, siendo el gobierno el que pase a tomar el control sobre buena parte de la vida de la princesa y esto es algo que sucederá el próximo mes de octubre cumpla la mayoría edad.

Y es que sea quien gobierne en España, desde el palacio de Zarzuela no podrán impedir las decisiones que se tomen sobre la educación que debe seguir la primogénita de los reyes de España, y en este sentido en la casa rea no comparten opinión en relación de la ruta que le tocará seguir a la mayor de sus hijas.

Bien sabemos que la princesa Leonor está llamada a seguir una educación militar que durará tres años y que realizar en cuarteles militares de Zaragoza, Pontevedra y Murcia, algo que la reina Letizia nunca ha aprobado ya que si bien es cierto que a la consorte no le gusta que nadie que no sea ella decida por su hija, y mucho menos si es para seguir una formación militar, por lo que el rey Felipe se ha encargado de convencer a su esposa lo que ha provocado mucha tensión entre ellos.

Según información aportada por la periodista experta en la casa real Pilar Eyre, a partir de los 18 años la princesa Leonor ya no pertenece a la familia real, pertenece al Estado, por lo que ya no será Letizia quien guie sus pasos, sino el gobierno.

Pero la cosa no termina ahí, la reportera reveló que la hermana de la Infanta Sofía no quiere someterse a esta educación por lo que ha puesto a temblar a Zarzuela, ya que ahora ponen en duda que la princesa sea capaz de aguantar tal formación, incluso podría caer en depresión. Solo nos queda esperar y que sea el tiempo quien dicte que pasará con el futuro de la princesa Leonor quien no ha podido disfrutar de una vida común por formar parte de la realeza.