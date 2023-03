La situación en el sur tucumano por las lluvias

Las intensas lluvias caídas, en las últimas 48 horas, en la provincia de Catamarca y en la zona oeste de Tucumán generaron la crecida de al menos cuatro ríos, en el interior provincial.

En esta oportunidad, Luis Bracamonte, periodista de Antena dos, desde Concepción, habló con LV12 Radio Independencia y contó cómo se encuentra la situación actual en el sur de la provincia. “Por suerte hay un trabajo coordinado en Aguilares. Apenas asumió, la intendenta de Aguilares, la primera preocupación eran los ríos. Ahí se comenzó a hacer un trabajo en cada invierno, con tres máquinas grandes que adquirió el municipio y empezó a canalizar y hacerles reductores de velocidad para el agua y todo lo demás. Creo que eso, hoy está dando sus frutos”.

“Ahora llovió parejo, pero no con la intensidad y la cantidad de lluvia de anteanoche. Recién me pasaron unos datos de lluvia y no son todavía las lluvias alarmantes, salvo la de anteanoche que fue de 125 milímetros en las alturas y eso fue el agua que luego comenzó a salir en el pueblo histórico de Medinas”, contó.

Por otro lado, reconoció que en el camino a Las Estancias hay que tener mucha precaución porque estaba trabajando Vialidad Nacional, en la Ruta 65 donde hubo un par de desbordes en distintos lugares como El Celeste y El Calao. “De todas maneras, este fin de semana que es largo, es conveniente no tomar el atrevimiento de viajar hacia Las Estancias porque sigue lloviendo”, agregó.

“Recién me pasaron un video del Barrio 25 de Medinas, donde se ve que ya empezó a salir agua de los cañaverales y las calles están a tope. Si sigue lloviendo como fue anoche, se puede complicar un poco más. Si hay algunas familias que están con agua en las casas. Lo bueno es que al haber tanta sequía, comenzó a absorber bastante rápido y el río bajó su caudal”, comentó.

“Está controlada la situación, estuvieron los bomberos y la policía, una ONG, la comuna. Todavía no está para preocuparse. Tuvimos mucho tiempo de sequía, entonces absorbe rápido, ahora si vuelve a llover 120 milímetros ahí si estamos complicados. Esa es la mayor preocupación, para ver como seguirá esto”, explicó.

Lluvias en Tucumán: No tenemos evacuados (lv12.com.ar)