La infanta Cristina está enfrentando una situación muy delicada debido a la gran exposición que está sufriendo, semanas antes de su divorcio. Sin embargo, pese a su profunda amargura, la hermana del rey Felipe VI ha sabido refugiarse en sus hijos. Recientemente, se la vio junto a Pablo Urdangarin en una situación muy conmovedora.



La infanta Cristina se tomó unos días para estar cerca de su hijo, Pablo, quien vive en Barcelona y se desempeña como jugador de balonmano. La hija del rey emérito, Juan Carlos I, lo acompañó durante uno de sus partidos y compartió algunos momentos con él, antes de regresar a Ginebra.





Pero lo que más conmovió al público de este fugaz encuentro es la revelación que salió a la luz sobre la relación entre la infanta Cristina y Pablo Urdangarín. Como es sabido, los hijos de la royal la apoyan completamente en su disputa contra Iñaki Urdangarin y, de hecho, mantienen una relación sumamente cercana. Informa Voces Críticas



En su última aparición juntos, la hija de la reina Sofía y el deportista protagonizaron un tierno momento en el que se los ve haciendo un saludo especial, que solo ellos comparten. Madre e hijo se despidieron y, además de darse besos y abrazos, chocaron sus manos al mismo tiempo, dejando ver su particular forma de decirse adiós.

Pero además, la infanta Cristina y su hijo, Pablo Urdangarin, se hicieron la señal de la cruz, como muestra de protección. Sin dudas, esta situación fue muy comentada porque no es usual ver muestra de afecto en los integrantes de la Familia Real pero, además, deja en claro que la ex de Iñaki Urdangarin ha sabido construir un lazo maternal indestructible.



Según se supo, la infanta Cristina decidió visitar a Pablo porque éste está teniendo algunos inconvenientes con la prensa, que no para de perseguirlo. El joven deportista no está muy habituado a la exposición y, además, es una persona muy reservada por lo que su madre decidió dejarle algunos útiles consejos sobre cómo debe manejarse.