Debut soñado para Mateo Retegui en la Selección de Italia: el delantero de Tigre marcó el único gol de la Azzurri ante Inglaterra. Ayer jugó su primer partido en el clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024 y contó cuáles fueron sus sensaciones con el equipo.

“Estoy feliz por representar a Italia, por estar acá. De todas maneras, no puedo sentirme contento porque perdimos un partido muy importante, me hubiera gustado debutar con una victoria más allá de que pude anotar un gol”, destacó.

Y agregó en diálogo con Sky: “Estaba un poco nervioso al principio, pero me alegro de haber podido desbloquear esa situación. Tenía muchas ganas de estar acá y cuando Roberto Mancini me llamó sentí emoción y orgullo”.

Para finalizar indicó cuales fueron las peticiones del director técnico de Italia: “Mancini me pidió que jugara tranquilo, que atacara los espacios y que me divirtiera. Para mí y mi familia es un orgullo vestir esta camiseta. Mis compañeros me integraron mostrándome mucho cariño y ahora me gustaría ganar el próximo partido”.