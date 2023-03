Amanda Dudamel, Miss Venezuela, desde que inició su camino por Miss Universo 2022, cautivó a los seguidores por su belleza y encanto. Incluso estuvo envuelta en una gran polémica. Ahora contó un secreto familiar relacionado con los concursos de belleza que nadie conocía.

Amanda reveló que cuando le contó a su padre que había decidido ingresar a Miss Universo su reacción no fue la esperada. Es que él recordó que la madre de Amanda ya tenía experiencia en esos concursos. Ella había sido ex reina, pero no Miss Universo. Por eso, para Rafael Dudamel, es un terreno conocido y no tan grato. Por eso es que en un principio se opuso a su presentación en el certamen de belleza.

La historia que contó la virreina reflejó que su familia vive de manera muy especial los concursos de belleza porque su madre fue parte de eso durante mucho tiempo, hasta que decidió dar un paso al costado para unir su vida con Rafael Dudamel. Infroma Voces Críticas.

De todas maneras, Amanda Dudamel confió que, más allá de la oposición inicial, su padre al final decidió apoyarla en el camino que inició. Incluso, resaltó que, en la primera conversación, luego de la oposición y sorpresa por la decisión de su hija comenzó a contarle historias sobre los certámenes.

La representante de Venezuela en Miss Universo, además comentó que con su padre la une una relación muy especial. Es que recordó que cuando ella era niña acompañaba a su padre a los entrenamientos y compartía muchas horas con él.

Incluso ahora tienen una muy buena relación. Es que, si bien viven en lugares distanciados, la relación es cordial con él y su actual esposa que está esperando un bebé. El anuncio de su presentación en Miss Universo sólo quedó como una anécdota dulce y graciosa. Amanda se presentó y logró posicionarse en uno de los primeros lugares, para orgullo de su padre.