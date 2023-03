El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han decidido en el 2020 alejarse de la corona británica. Lo hicieron en medio de una gran polémica y luego lanzaron varias y explosivas denuncias contra la familia real. Ahora, están pagando los platos rotos por esas actitudes. Los británicos se expresaron y dieron su punto de vista.

A poco tiempo de que se realice la coronación del rey Carlos III y su esposa, Camila Parker, los duques de Sussex han planteado una serie de exigencias para asistir al evento. Los británicos estallaron de furia ante esa actitud. Es que, no aceptan el modo y ni la forma en que se alejaron de la familia, así como tampoco las críticas vertidas hacia la realeza ya que creen que le hicieron mucho daño.

Harry y Meghan son duramente cuestionados por los británicos, en especial por los seguidores de la realeza, que ven con malos ojos que ahora planteen exigencias, y muchas, cuando ellos se alejaron por sus propios medios de la realeza, sin que nadie los corra, según manifestaron a través de los medios de comunicación. Informa Voces Críticas.

Además, consideran que, de ir tanto el príncipe Harry como Meghan deberían acatar las normas impuestas por el palacio ya que desde el momento que han decidido irse, eran conscientes de que no pertenecerían más a la realeza y no tendrían privilegios. Aunque consideran que han lucrado y mucho con la corona al revelar detalles íntimos de la familia.

Por eso es que, si bien los británicos cuestionan al rey Carlos III y consideran que no tiene legitimidad ni poder, afirman que Harry y Meghan no deberían aparecer el día de la coronación que se realizará en la Abadía de Westminster. Muchos menos plantear exigencias. Es que además consideran que no la pasarán bien ya que no serán bien recibidos y estarán incómodos.

Si bien algunos medios británicos confirmaron que el hijo menor de Carlos III asistirá a la coronación, desde el Palacio no confirmaron esa novedad. De todas maneras, los británicos preferirían que no se aparecieran por el lugar.