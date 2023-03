Además de los escándalos mediáticos, Shakira y Gerard Piqué también enfrentan una fuerte disputa referida a sus bienes materiales. Luego de estar doce años en pareja, la intérprete colombiana y el ex futbolista deben acordar de qué manera dividirán el patrimonio que compartieron durante su relación.



Según se supo, Shakira y Gerard Piqué son propietarios de tres residencias en España a las que ambos les guardan un gran cariño. Esta situación ha generado un nuevo enfrentamiento entre ellos, porque ninguno quiere ceder para culminar con su disputa económica.

Lo más llamativo de esta situación es que la autora de “Te Felicito” y el ex defensor español compraron esta propiedad meses antes de su escandalosa ruptura, lo que indica que ambos tuvieron la intención de apostar a su relación. La idea de la pareja, en su momento, fue transformar esa residencia en el nuevo hogar de sus padres. Informa Voces Críticas

Por esta razón, mandaron a construir dos mansiones que superan los diez millones de dólares cada una, además de la casa principal. La ex pareja también tenía pensado acondicionar este lugar para que sus hijos crecieran allí y lo disfrutaran durante su tiempo libre. Pero, luego de la separación, los planes cambiaron y ahora ninguno de los dos quiere despegarse de la propiedad.







La primera opción de Shakira y Gerard Piqué, ya que no se ponían de acuerdo, fue vender la residencia para que ninguno de los dos sacara ventaja. Sin embargo, hasta el momento no han tenido suerte porque la propiedad con las tres mansiones incluidas cuesta una fortuna, lo que hace que no haya muchos compradores.



Según se reveló, la propiedad de Shakira y Gerard Piqué se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de España y, además, se destaca por sus ostentosos lujos, como por ejemplo una cancha para jugar al tenis, un gimnasio, una piscina y hasta un estudio de música, donde la colombiana pensaba trabajar.