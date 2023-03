El cantante Julio Iglesias hizo una aparición sorpresa al salir en defensa de su exmujer, Isabel Preysler, quien está enfrentando una nueva separación con el escritor Mario Vargas Llosa. Durante su intervención, Iglesias brindó su apoyo incondicional y alabó algunas de las cualidades de Preysler. Por otro lado, su hijo, Julio Iglesias Jr., brindó también su apoyo irrestricto a su madre en estos tristes momentos.

Además, el cantante no perdió la oportunidad para criticar a Vargas Llosa, quien sugirió que había recuperado su libertad después de la ruptura. También señaló que el comportamiento del Premio Nobel de Literatura ha dejado mucho que desear y no es digno de un caballero hacer comentarios públicos acerca de su ex pareja.

En particular, destacó que alguien que ha convivido durante ocho años con una dama debe saber cómo controlar las acciones de las personas que le rodean y las suyas propias. Estas declaraciones generaron gran controversia en el mundo del entretenimiento. Y las redes sociales estallaron en comentarios a favor de la Socialité. Informa Voces Críticas.

El hijo de Isabel Preysler, Julio Iglesias Jr., también habló sobre esta polémica separación. Iglesias Jr. respaldó lo que su padre había dicho anteriormente y afirmó que si su padre dice que Vargas Llosa se portó mal con su madre, entonces tiene toda la razón. Aunque no tuvo la oportunidad de convivir mucho con el escritor, Iglesias Jr. dejó claro que está del lado de su madre en esta situación.

El matrimonio de Isabel Preysler con Julio Iglesias fue muy polémico. Después de siete años juntos y tres hijos en común, la pareja terminó su relación debido a señales de infidelidad, celos, peleas y abandono. Esta ruptura, que tuvo lugar en 1978, causó un gran revuelo en los medios de comunicación.

En resumen, la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha sido un tema recurrente en las revistas del corazón. La intervención de Julio Iglesias y su hijo en esta situación ha generado gran expectación entre los medios de comunicación y los fans de la pareja. Mientras que Iglesias ha brindado su apoyo incondicional a su exmujer, su hijo ha dejado claro que está de su lado en esta polémica separación.