Deportes (Redacción Voces Críticas) A continuación te presentamos la agenda deportiva más completa para que disfrutes del fin de semana a pura pasión. En esta nota te contamos todas las propuestas disponibles.

En la siguiente agenda deportiva podrás encontrar todos los deportes a emitirse durante el fin de semana, sus correspondientes partidos y horarios, para que sepas qué ver, a qué hora y por cuál canal.

SÁBADO 25 DE MARZO

COPA ARGENTINA

19:00 Boca Juniors vs Olimpo TYC SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:30 Villa Dalmine vs Ferro TYC SPORTS PLAY

15:30 Estudiantes (BA) vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Dep. Madryn vs Gimnasia (J) TYC SPORTS PLAY

17:00 Agropecuario vs San Martin (T) TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO INTERNACIONAL

16:45 Alemania vs Peru

19:00 Marruecos vs Brasil

AMISTOSO

20:00 River vs U. de Chile STAR +

NBA

22:00 Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks ESPN Extra STAR +

PRIMERA “B”

15:30 Comunicaciones vs Colegiales

15:30 Cañuelas vs Villa San Carlos

15:30 UAI Urquiza vs San Miguel

15:30 Dock Sud vs Sacachispas

15:30 Talleres (RdE) vs Fenix

TOP 12 DE LA URBA

15:10 SIC vs. Alumni STAR +

15:10 La Plata vs. San Luis STAR +

15:10 Atl. Rosario vs. Belgrano STAR +

15:10 CASI vs. Newman STAR +

15:10 Pucará vs. CUBA STAR +

15:30 Hindú vs. BACRC ESPN Extra STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 San Lorenzo vs. La Unión BASQUET PASS TV

21:00 Oberá vs. Olímpico BASQUET PASS TV

22:00 Ferro vs. Instituto BASQUET PASS TV DIRECTV SPORTS

TOP 14 DE FRANCIA

10:50 Castres vs. Toulouse STAR +

17:00 Bordaeux vs. La Rochelle STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

11:00 Escocia vs Chipre STAR + / ESPN

14:00 Armenia vs Turquia STAR +

14:00 Bielorrusia vs Suiza STAR + / ESPN

14:00 Israel vs Kosovo STAR +

16:45 España vs Noruega STAR + / ESPN

16:45 Croacia vs Gales STAR +

16:45 Andorra vs Rumania STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

12:30 Segunda Ronda ESPN 2 STAR +

20:00 Segunda Ronda ESPN 2 STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

13:00 Huracán vs Boca Juniors

15:30 Platense vs Gimnasia (LP)

17:00 Racing Club vs UAI Urquiza

PARTIDO AMISTOSO DE LEYENDAS

13:10 Partido de las Leyendas – Villarreal CF STAR +

PRIMERA D

15:30 Argentino (R) vs Centro Español

15:30 Mercedes vs Central Ballester

15:30 Dep. Paraguayo vs Lugano

15:30 El Porvenir vs Cambaceres

PRIMERA C

15:30 Real Pilar vs Berazategui

15:30 Central Cba (R) vs Dep. Español

15:30 Gral. Lamadrid vs Midland

15:30 San Martin (B) vs Puerto Nuevo

15:30 Excursionistas vs Yupanqui

15:30 Victoriano Arenas vs Leandro N. Alem

20:00 Laferrere vs Atlas

DOMINGO 26 DE MARZO

COPA ARGENTINA

17:00 Independiente vs. Club Ciudad de Bolívar

PRIMERA NACIONAL

15:30 Aldosivi vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

16:00 Guillermo Brown vs. Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

17:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

17:00 Club Mitre vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

18:00 Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Chaco Forever vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

18:00 San Martín vs. Estudiantes de Río Cuarto TYC SPORTS PLAY

20:00 Atlético Rafaela vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

PRIMERA “B”

15:30 Deportivo Merlo vs. Los Andes

LIGA NACIONAL

20:00 Gimnasia (CR) vs. Boca BASQUET PASS TV

MOTO GP – PORTUGAL

06:45 Carrera 2 y 3 ESPN 2 STAR +

CURRIE CUP

08:55 Sharks vs. Western Province STAR +

LIGA SMARTBANK

09:00 Eibar vs. FC Andorra STAR +

11:15 Real Zaragoza vs. Albacete STAR +

16:00 Las Palmas vs. Sporting Gijón STAR +

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:00 Kazajistán vs. Dinamarca STAR + / ESPN

13:00 Inglaterra vs. Ucrania STAR + / ESPN

13:00 Leichtenstein vs. Islandia STAR +

13:00 Eslovenia vs. San Marino STAR +

15:45 Eslovaquia vs. Bosnia Herzegovina STAR +

15:45 Irlanda del Norte vs. Finlandia STAR +

15:45 Luxemburgo vs. Portugal STAR + / ESPN

15:45 Malta vs. Italia STAR +

GOLF: WGC – DELL TECHNOLOGIES

11:00 Día 5 – Parte 1 ESPN 3 STAR +

16:00 Día 5 – Parte 2 ESPN 3 STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

11:00 Defensores de Belgrano vs. Banfield

15:30 River vs. San Lorenzo

PREMIERSHIP INGLESA

11:00 Bath vs. Exeter Chiefs STAR +

ATP 1000 – MIAMI

12:00 Tercera vuelta ESPN 2 STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:05 Stade Francais vs. Racing 92 ESPN Extra STAR +

WTA 1000 – MIAMI

20:00 Tercera vuelta ESPN 2 STAR +

CONCACAF – LIGA DE LAS NACIONES

22:00 México vs. Jamaica STAR +