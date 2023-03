Charlene de Mónaco no está dispuesta a dejar que su cuñada, Carolina de Mónaco, gane territorio dentro de la Familia Real. Por esta razón, todo indica que la esposa del príncipe Alberto II asistirá al Baile de la Rosa, pese a que hace casi una década que no participa.



Charlene de Mónaco tiene muy claro que este histórico evento es uno de los favoritos de Carolina de Mónaco y en los que más suele destacar por sus espectaculares looks. Sin embargo, la ex nadadora también supo deslumbrar en las ediciones a las que se presentó. Informa Voces Críticas





La primera vez que Charlene de Mónaco asistió como pareja del príncipe Alberto II fue en el año 2008, donde lució un impactante vestido de gala, en tono azul, que se destacó por su corte ajustado en la parte superior y el gran vuelo que tenía la parte inferior. Sin dudas, esa fue una grata primera vez para la ex deportista.





Cuatro años más tarde, Charlene de Mónaco se presentó en el Baile de la Rosa, pero ya como integrante oficial de la Familia Real. En esa oportunidad eligió un vestido de color negro, con detalles en dorado, el pelo recogido y un llamativo bolso pequeño repleto de flores.





Un año más tarde, en 2013, Charlene de Mónaco volvió a deslumbrar pero con un look mucho más personal y osado, que la representó a la perfección. Llevó un vestido de seda, que acompañó con una impactante chaqueta que se destacó porque era de cuero, una elección muy brutal pero acertada.

En esta ocasión, todo indica que Charlene de Mónaco utilizará su gran conocimiento en moda para opacar a Carolina de Mónaco. Un desafío que no será nada fácil de atravesar, porque la hermana del príncipe Alberto II siempre se destacó por ser una reina a la hora de vestir.



Una de las elecciones más recordadas de la cuñada de Charlene de Mónaco fue la que hizo en el año 2008, cuando lució un vestido de gala que lo tuvo todo. Además de las transparencias, Carolina brilló gracias a las pequeñas lentejuelas que tenía y que terminaron de darle el toque osado a su look.