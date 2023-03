La princesa Leonor trata de seguir las reglas de la monarquía española pero por momentos su padre, el rey Felipe VI llega a cansarla y hasta se impone ante sus mandatos.

La joven heredera al trono se encuentra en Gales, lejos de España, está estudiando y terminando su bachillerato, lo cual la pone triste ya que bien llueve al paso español deberá ingresar a las fuerzas militares, tal y como lo hizo si padre, Felipe VI en su momento.

Leonor a diferencia de cualquier otro joven, no tiene derecho a decidir sobre su futuro, ya que todo viene de las órdenes que da su padre y la casa real española, es por ello que la heredera al trono de España está harta y ridiculizó a su padre al decir que no quiere seguir la carrera que él hizo.

La carrera universitaria que debe seguir Leonor es la de Derecho y ella no está segura de querer llevarla a cabo, ya que es algo que ella no eligió y deberá hacerlo porque es una orden que impuso su padre, pero la hija de Felipe VI puso en duda si seguir o no tal carrera.

La princesa Leonor le gustaría estudiar ingeniería, una de las carteras que siempre quiso seguir y no podría hacerlo, pero dejó en claro que detesta derecho y puso en ridículo el reinado de su padre al decir eso, hubo caos y descontrol, se espera que la hija de Felipe VI cambie su postura para cuando llegue de Gales, informa Voces Críticas.