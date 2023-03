Durante la última semana, la relación entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué se convirtió en tema principal en todos los medios. Sin embargo, esta vez nada tiene que ver con Shakira, sino que ya comienzan a surgir rumores sobre su noviazgo sin necesidad de la presencia de la colombiana.

Todo comenzó luego de que algunos fanáticos y seguidores se dieran cuenta de que la joven de 23 años simpatizaba con una cuenta de relaciones poligámicas a través de las redes sociales.

En ese contexto, medios de comunciación españoles comenzaron a investigar sobre el tema y habrían encontrado que Chía Martí sigue a una cuenta que habla de las relaciones extramatrimoniales y las ventajas que tienen.

Después de darse a conocer esta información, inmediatamente comenzaron a surgir los rumores sobre que la empleada de Kosmos estaría buscando abrir la pareja con Gerard Piqué y tener una relación poliamorosa, lo que significa tener relaciones íntimas con un tercero siempre y cuando esté consensuado.

De esta manera, según indicaron los mismos medios, al ex jugador del Barcelona no le gustaría nada esta idea, por lo que estaría poniendo en duda su relación con Chía Martí tras descubrir que simpatizaba con este tipo de relaciones.

Cabe destacar que la estudiante de relaciones públicas es quien habría sido la mujer con la que Piqué engañó a Shakira y por eso terminó separándose de la madre de sus hijos, Milán y Sasha. Informa Voces Críticas.

En ese sentido, los expertos ven como algo posible que Clara Chía Martí le haga lo mismo que el ex futbolista de la Selección de España le hizo a su ex pareja, ya que no se le notó ni un remordimiento a la joven por haber sido parte de romper una familia.