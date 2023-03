Luego de muchos años, Juan Román Riquelme volvió a jugar en una cancha de fútbol profesional. Fue por el Partido de las Leyendas de Villareal por su aniversario y compartió equipo con nada menos que Martín Palermo, su dupla letal en Boca Juniors.

Tras el amistoso, el vicepresidente de la institución de la ribera fue consultado por el presente del Xeneize y no dudó en responder. “Hoy me toca estar en otro lugar. Mi etapa de futbolista ya pasó. Me he tomado mucho tiempo, fueron años preparándome para volver a mi club. Hoy me siento un afortunado de estar en Boca ayudando. Ganamos muchos títulos estos años. Cada día quiero seguir mejorando aprendiendo y que Boca siga creciendo“, destacó JRR.

Además, remarcó su confianza en el equipo a pesar de los malos resultados: “En nuestro país claramente, usted lo tiene claro, los hinchas son muy fanáticos. Venimos ganando seguido, pero cada cuatro cinco meses tenemos la obligación de volver a ganar. Eso es bueno porque el club tiene que seguir trabajando. Los jugadores también. Estamos con mucha ilusión“.

“Yo estoy festejando acá en Villarreal. Nosotros vamos a jugar un partido de Copa Argentina y esperamos poder ganar“, contestó Riquelme ante el cuestionamiento sobre la continuidad de Hugo Benjamín Ibarra.