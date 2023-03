Carolina Herrera es una de las diseñadoras más prestigiosas en la historia de la moda pero, además, es una de las más comprometidas a la hora de brindar consejos que sean útiles para las mujeres del mundo. Por esta razón, ha decidido revelar sus claves más importantes a la hora de vestir.



Sin dudas, además de su indiscutible talento, Carolina Herrera es sumamente solidaria cuando de impartir su conocimiento se trata. Para lograr que cualquier persona pueda construir un estilo elegante y sofisticado, la diseñadora venezolana dejó algunos valiosos consejos de moda.







Una de las máximas en la vida de Carolina Herrera es que la actitud de las personas es la herramienta fundamental para llevar un buen estilo. No solo no hace falta mucho dinero, sino que, además, para la diseñadora todo tiene que ver con llevar una personalidad segura y arriesgada.



A su vez, la diseñadora oriunda de Venezuela aseguró que lo más importante en un guardarropas es que tenga prendas atemporales, es decir, que sean básicos de la moda, que puedan combinarse de distintas formas y permitan construir varios looks, como por ejemplo las camisas blancas y los pantalones negros.





Pero además, Carolina Herrera apoya la idea de que, en el juego de la moda, menos es más. La diseñadora nunca ha estado de acuerdo con el exceso, es por eso que recomienda llevar siempre un estilo sutil, no muy cargado de accesorios, ni mucho menos combinaciones drásticas de texturas o estampados.



Sin dudas, la sabiduría de Carolina Herrera la ha posicionado como una de las voces autorizadas cuando de moda se trata. Para la empresaria venezolana es sumamente importante mantener un estilo clásico, arriesgado pero sin sobrepasar los límites de la sofisticación.