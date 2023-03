Camila Parker desde que se relacionó sentimental con el rey Carlos y logró superar miles de barreras, críticas, odios y reproches tanto de los hijos de Diana como del pueblo ha conseguido mantenerse firme y poco a poco ha intentado ser querida tanto o más como la recordada Lady Di.

La reina consorte es uno de los miembros de la familia real británica más desconocido pero, para celebrar sus próximos 76 años que cumpliría el 17 de julio, ha abierto su corazón para una reconocida revista y ha sentado los momento más importantes de su vida.

Bien sabemos que la ex duquesa de Cornualles lleva más de 18 años casada con el hijo de Isabel y que su historia de amor inició cuando ambos eran jóvenes no ha sido fácil ya que han batallado contra todos para poder estar finalmente unidos. Comparada con Lady Di, se ha ido ganando un hueco en el corazón de los británicos, pero admite que no ha sido fácil.

Camila Parker reconoce que no es fácil sacar tiempo para compartir con su esposo debido a sus infinitos compromisos. “Nuestra relación es como los barcos que pasan por la noche, pero siempre nos sentamos juntos y tomamos juntos una taza de té y hablamos de cómo ha sido el día.”

Además, Camila Parker revela que en su tiempo libre, le fascina leer, hacer labores de jardinería y pasear pero reconoce que lo que más le apasiona es el Wordle, un divertido juego online que consiste en adivinar una palabra en el menor número de intentos posibles, adicción que comparte con su nieta y en el cual se entretiene tanto al punto que se olvida del rey cuando lo tiene a su lado.

Adicción o manía de Camila Parker que debe realizar justo antes de ir a la cama ya que según ella es una manera de desestresarse, cosa que hasta el momento el rey Carlos aun no logra entender, pero en fin para verla feliz hasta el mismo se ánimo a jugar un partido con su esposa.