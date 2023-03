Georgina Rodríguez adoptó a los hijos de Cristiano Ronaldo como si fueran suyos, no hace ninguna diferencia entre Alana y Esmeralda, quienes son hijas de la la modelo e influencer junto al crack futbolístico.

A Georgina le duele que los niños sufran y no pueda hacer nada, solo aconsejarlos, pues el hijo mayor de Cristiano, es decir, Cristiano Jr. de 11 años, sufre en la escuela, debido a que sus compañeros lo agreden constantemente y él no se defiende.

La modelo contó que no puede hacer nada porque el propio Cristiano Jr. debe ponerle fin a ello y hacerse respetar, sucede que el niño es muy tímido y no tiene carácter, por ello es que sus compañeros lo agreden y se aprovechan de que él no hará nada.

Si bien el hijo mayor de Cristiano tiene un increíble estado físico para su edad, es incapaz de pegarle a otro niño o defenderse, es algo que molesta mucho a Georgina, ya que ella sólo quiere que se defienda y no venga llorando a casa.

La solución no es cambiarse de escuela, porque en todas sucederá lo mismo, es por ello que Georgina habló detalladamente con Cristiano jr y cómo sobrellevar la situación, ya que siempre viene devastado de la escuela, sin ánimos de nada. En el documental de “Soy Georgina” hay varías escena donde se lo ve al niño muy triste y a la modelo consolándolo, informa voces críticas.

Es una situación que muchos niños viven en cada escuela y los padres de puede hacer nada, ya que pasaría a mayores, la enseñanza viene desde casa y siempre hay que inculcar a los niños para el bien.