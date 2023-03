No es secreto para nadie que una de las tantas cosas que heredó el rey Carlos es su carácter fuerte y es que el ex de Lady Di lo ha demostrado en más de una ocasión, pero cuando hay algo que le incomoda es donde lo deja más en evidencia, cosa que sabe muy bien Camila Parker quien tiene una manía que el monarca no perdona y lo avergüenza delante de todos.

Bien sabemos que Camila Parker es una de las mujeres de la familia real británica que es muy poca querida por las personas, algunas demuestran el gran afecto hacia ella o quizás lo hagan por estar relacionada con el soberano y es que la gente se desvive por ellos cuando los ven pasar o cuando asisten a cualquier evento público, pero una cosa si es segura y es que la popularidad de ellos está acabada y se nota en cada acto público.

Ante la aptitud de las personas, la reina consorte ha intentado ganarse el cariño y siempre se muestra cerca con los ciudadanos británicos, algo que al rey en Gales le incomoda en gran manera por el comportamiento de su esposa.

Al parecer, Camila Parker tiene la manía de quedarse siempre atrás cuando están por las calles y lo hace con el fin de saludar a las personas que se apuestan en las calles para verlos de cerca, cosa que el rey Carlos hace muy poco pues es algo que le incomoda y no perdona.

The King and Queen Consort were in Wrexham to formally confer the cities status, and the King was overheard saying this… pic.twitter.com/YJa2uJLrym

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) December 9, 2022