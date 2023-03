Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más importantes del mundo. Es reconocido por su gran talento y disciplina deportiva. También se sabe que es muy estricto con su dieta y el cuidado personal. Ahora, se supo que hay un alimento que tiene totalmente prohibido que se consuma en su casa, sus hijos sufren y padecen esa regla restrictiva.

Ya es sabido que Ronaldo no tolera las gaseosas y la comida chatarra, pero ahora se supo que en su casa no puede ni ver los chocolates. Sus hijos sufren no poder disfrutar del placer de saborear una de las golosinas más ricas y tradicionales.

Alana, la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, reveló en un video que si su padre ve que consumen chocolate dentro de la casa estalla de la furia. Ellos, deben resignarse y no consumir una de las golosinas preferidas de los chicos y los grandes.

Cabe remarcar que más allá de no poder consumir chocolates, los hijos del astro del fútbol portugués tienen prohibidas las gaseosas y la comida chatarra. Es que él prefiere que sigan su dieta que es rica y saludable. Es una forma de conservarle y cuidarle la salud. Informa Voces Críticas.

Hace unos años, Ronaldo, llamó la atención de todos al manifestarse en público contra una determinada marca de gaseosas. Al presentarse a hablar con la prensa, en la mesa había una gaseosa, él de inmediato la retiró del lugar y les aconsejó a todos que consuman agua ya que es más saludable. La firma casi cae en la quiebra.

De esta manera, el jugador de fútbol trata de imponer un estilo de vida saludable, tanto entre sus compañeros como en su casa. También lo suele hacer en sus redes sociales donde ostenta millones de seguidores.