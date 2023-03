La realeza española y la británica son las más conocidas y las que siempre suelen estar en las noticias por sus escándalos e internas familiares. Es decir, están unidas por los alborotos que generan dentro de los palacios y trascienden a los medios de comunicación.

La realeza británica ahora está en boca de todos porque se aproxima la coronación del rey Carlos III y Camila Parker, pero no por eso está alejada de los escándalos. El más resonante es el del príncipe Harry que tiene en vilo al todo el palacio. Es que luego de las más atroces denuncias y acusaciones a la corona, aún no definió si asistirá o no al evento que se realizará el 6 de mayo próximo.

Por supuesto, el hijo menor de Carlos III no es el único que protagoniza escándalos, ya que Guillermo no se queda atrás. Los medios británicos aseguran que su esposa, Kate Middleton, ya habría tomado la decisión de separarse definitivamente, luego de confirmar que le habría sido infiel. Informa Voces Críticas.

Por su parte, la realeza española, si bien es un poco más reservada, no escapa a los escándalos. Hace poco se supo que la familia del rey Felipe VI y la reina Letizia, están viviendo una gran crisis. Incluso se supo que hasta han llegado a discutir a los gritos dentro del palacio. La razón es que ambos chocan con respecto al futuro de su hija, la princesa Leonor. Ella debe iniciar su formación militar y su madre no está de acuerdo y se opone terminantemente a ello, hasta el punto de enfrentar a su marido.

Como si eso fuera poco, la realeza española está realmente preocupada por el futuro de la princesa Leonor ya que consideran que no está preparada para hacer frente a la forzada y exigente formación militar. Es por eso que hasta han llegado a manifestar su temor a que fracase y sufra depresión, tal como lo han revelado algunos medios de comunicación españoles.

Esos y otros escándalos familiares son los que unen a las realezas españolas y británicas. Lo más llamativo es que los mismos no son de ahora ya que hay muchos y varios antecedentes de problemas familiares que se han suscitado a lo largo de los años.