Alguna vez nos hemos preguntado cómo sería formar parte de la familia real británica, pero la realidad es que ser un miembro de la realeza no es tan fácil como parece. Hay una serie de reglas extrañas y curiosas que deben ser respetadas tanto en público como en privado, desde la forma en que se visten hasta su comportamiento, esto indudablemente resulta ser muy molesto para los príncipes Guillermo y Harry. La Reina Isabel II era fácilmente reconocible gracias a su ropa llamativa. Solo usaba colores oscuros o claros para eventos específicos, como ceremonias de luto.

Las mujeres de la realeza británica están obligadas a seguir un estricto código de vestimenta y comportamiento, que incluye sentarse de manera correcta y no pintarse las uñas. Acá te enumeramos 13 de las reglas más emblemáticas, que suelen ser bastante estrictas:

1. Cuando el soberano está de pie, todos los presentes debían estar de pie también. Además, la conversación siempre es iniciada por el monarca.

2. Los miembros de la realeza británica deben hacer una reverencia a la Reina o al Rey.

3. Según la Ley de Matrimonios Reales de 1772, los descendientes del soberano en el trono deben obtener su aprobación antes de comprometerse o casarse. Informa Voces Críticas.



4. Las mujeres de la realeza siempre en eventos formales deben usar sombreros o pañuelos, pero si el evento es después de las seis de la tarde y está casada, deben usar tiaras a 45 grados de la frente. Es sabido que estas tiaras tienen piedras valiosísimas y conforman el patrimonio de la reina.

5. Las mujeres de la realeza británica siempre deben sostener su bolso con dos manos si desean evitar tocar a las personas. Si quieren hacerlo, pueden sostenerlo con una mano.

6. No pueden llevar sus labios pintados en tonos fuertes, solo en colores neutros o rosas pálidos.

7. Nunca se debe tocar al soberano, a menos que dé el primer paso. Algunos han roto esta regla en el pasado, como Michelle Obama, quien abrazó a la Reina Isabel II, aunque a ella no le molestó el gesto.

8. Los miembros de la realeza británica no pueden tomar posturas políticas, votar o postularse a cargos públicos.

9. A pesar de las reglas estrictas, los miembros de la realeza pueden divertirse. Sin embargo, hay ciertas cosas que no pueden hacer, como jugar al Monopoly.



10. Tradicionalmente, la familia real británica debe tener al menos dos hijos.

11. Las parejas de la realeza no pueden mostrar afecto en público, aunque Meghan y Harry rompieron esta regla al tomarse de la mano en varias ocasiones.

12. La realeza británica tiene prohibido comer mariscos debido al riesgo de enfermedades e infecciones. Aunque no pueden tomarse selfies ni dar autógrafos, sí pueden recibir regalos de sus seguidores.

13. Cuando los integrantes salen de viaje, siempre deben llevar algún traje o vestido negro por si sucede alguna muerte de un miembro de la familia mientras están fuera. Esto asegura que su atuendo sea el correcto para un luto a su regreso al Reino Unido.

Después de saber todo lo estricto que puede ser pertenecer a la familia real británica y seguir todas estas reglas impuestas, se puede concluir que realmente es más difícil de lo que parece.