R’Bonney Nola Gabriel es la última ganadora y representante Miss Estados Unidos, quien a partir del 14 de enero se convirtió en la actual Miss Universo en su 71° edición. Desde su coronación no había podido regresar a su país de origen, pero cuando regresó dio una dura confesión al respecto.

Este fin de semana la reina de la belleza estadounidense estaba de vuelta en Houston donde fue recibida por su gente en el Hilton Post Oak. Sin embargo, rompió el silencio tras mostrarse en una transmisión en vivo por el canal CW39 y se animó a contar la cruda realidad de su gira como Miss Universo.

Tras su visita al país norteamericano, la coronada afirmó que su primera gira fue un trabajo muy duro, pero que siempre debe esforzarse para cumplir sus sueños. Tal como lo ha mostrado y contado en otras oportunidades, ella quiere ser fuente de inspiración para otras mujeres donde a través del trabajo duro podrían alcanzar lo que más aspiran.

Si bien, no es algo fuera de lo común que la Miss Universo no haya cumplido con las expectativas a las que se propuso. Si bien, se tomó un tiempo para dar su explicación en cuanto a su “fracaso”, donde afirma que no es para nada fácil representar a la mujer. Además, muchas veces se enfoca exclusivamente a las sesiones de fotos, pero deja de lado lo otro que es mucho más importante.

También R’Bonney Nola Gabriel se explayó sobre los proyectos que tendrá durante este año, quien tomará el rol de ser vocera de Miss Universo. Además, quiere dejar claro su mensaje de empoderamiento a todas las personas femenino y que se perciban como tal. Y la Miss Estados Unidos 2022 aprovechó el momento pedir ayuda de los patrocinadores, que se la hecho cuesta arriba.