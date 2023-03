Muy poco se sabe del embarazo de Nadia Ferreira pero se ve en fotos que todo marcha bien, lo que dejó impactados a todos es la gran parecido que tiene un hijo de Marc Anthony con él.

Pues, se sabe que Marc Anthony tiene siete hijos, pero ahora, quien llamó la atención de todos es el hijo menor que tuvo Dayanara Torres con el cantante, el joven tiene un gran parecido a su padre y muchos seguidores le hicieron saber.

El joven en cuestión es Ryan Adrián Muñoz Torres, quien tiene 19 años y fue foco de noticias al estar en público y sorprender a todos con su gran parecido a Marc Anthony, su padre, además se supo que el joven es muy romántico, algo que heredó del cantante.

En redes sociales no tardaron en recordar que Nadia Ferreira espera un hijo de Marc Anthony, y creen que saldrá parecido al cantante, algo que la modelo no quiere, ya que está esperanzada que sea una niña y quiere que sea igual a ella.

Pero eso no lo decide nadie, por el momento es una sorpresa hasta que se conozca las primeras fotos del bebé, aunque todavía no se reveló el sexo del bebé, Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan con ansias a su hijo, pero la modelo no dejó pasar desapercibida su reacción al ver al hijo de su esposo por su parecido físico, y como ya hay un hijo de su esposo que se parece a él, ella no quiere que bebé sea así.