El equipo titular de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 se fue armando a lo largo de la competencia. Ya en la previa al primer partido, Lionel Scaloni sabía que no podía contar con uno de los pilares de su formación: Giovani Lo Celso. Sin embargo, Alexis Mac Allister apareció y fue su reemplazante ideal.

El mediocampista del Brighton habló en el stream de AFA Studio durante la Fiesta de los Campeones del Mundo y reveló algunos secretos de su paso por la Albiceleste. Además, contó su enojo hacia Lionel Scaloni al principio de su convocatoria: “Mi primer recuerdo de la Selección no es muy bueno… Hablando sobre esa fecha de Eliminatoria, llego a la Argentina, era el arranque de la Eliminatoria, nos tocó con Ecuador de local y con Bolivia de visitante. Cuando llega el partido de Ecuador, un día antes me agarra Leo Scaloni y me dice que iba a tener la posibilidad de jugar de titular, que me veía muy bien y que quería que juegue de titular antes del último entrenamiento”

Y agregó: “Pasó el entrenamiento, llegó el día del partido y Alexis afuera. En ese momento fue un poco de frustración, después fuimos a Bolivia y me tocó ir al banco. Después de un tiempo tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que, si bien me había dicho antes que me quería poner de titular en el entrenamiento, no me había visto bien”.

Publicidad

“Pensaba que no estaba de la mejor manera y terminó dejándome afuera. Quizás fue un momento que no estuvo tan bueno, pero a la vez me ayudó muchísimo a mi a saber que tenía que estar al cien por cien”, cerró el volante titular de la Selección Argentina.

Por último, remarcó la calidad humana del director técnico: “En esta profesión, decir la verdad es algo muy importante y, como conté antes, él se acercó a mi y tuvo los huevos para decirme la verdad y que no estaba en mi mejor momento“.

ADVERTISEMENT