La Familia Real británica vive uno de sus peores momentos de cara a la coronación del rey Carlos III. En medio de la polémica con el príncipe Harry y Meghan Markle, ahora el príncipe Guillermo estaría atravesando un período de crisis con Kate Middleton, que podría terminar con su matrimonio.

Luego del lanzamiento del libro ‘Spare’, por parte del duque de Sussex, toda la realeza está atemorizada con la idea de que sus secretos puedan ser publicados, muy parecido a lo que ocurrió con la serie ‘The Crown’, estrenada en la plataforma Netflix.

Queda claro que al príncipe Harry no le importa nada y no le tiene miedo al fracaso, por lo que no le tiembla la mano a la hora de tener que escribir sobre temas de su entorno, algo que le permitió obtener grandes ganancias. Informa Voces Críticas.

Por ese motivo, varios integrantes de la realeza ya no quieren tener contacto con los duques de Sussex, por terror a que sus intimidades se publiquen. Ese es el caso del príncipe Guillermo y de Kate Middleton, que determinaron que no tendrán más diálogo con ellos.

Por ello, los príncipes de Gales no hablarán con sus pares ni antes ni durante la ceremonia de coronación de Carlos III, ya que temen lo peor. Si bien todavía no lo confirmaron, Harry y Meghan Markle estarían en el evento.

Además, un integrante muy cercano a la realeza afirmó a medios británicos que los duques de Sussex estarían presentes, ya que quieren ser parte de este importante y especial momento, que reunirá a miembros de otras monarquías y a autoridades internacionales.