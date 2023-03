El próximo 6 de mayo se llevará a cabo la tan esperada coronación, luego de un reinado de 70 años encabezado por la difunta reina Isabel II. Si bien se tiene grandes expectativas de lo que será la celebración en la Abadía de Westminster, el rey Carlos III ha tenido que enfrentarse a varios desafíos.

Algunos medios aseguran que el reinado de Carlos III será uno con personalidad propia, donde sacará a relucir su fama de tímido, reservado, serio e intelectual. Además, se dice que no aspira a reinventar la monarquía británica.

Aparentemente Carlos III es más ‘táctil’, le gusta hablar y expresarse con los medios, no como la reina Isabel II que no soltaba una palabra. Es más accesible e informal, aseguran. Además, el jefe de Estado de 15 naciones de la Commonwealth no tendrá mucho margen para cambios en su reinado.

Como ya se sabe, el rey ha querido reducir el presupuesto, cosa que ha llevado a que varios miembros de la familia real, como su hermano, el príncipe Andrés, se vea afectado en tareas de la realeza. Otro ejemplo es el pedido de desalojo de Frogmore Cottage del príncipe Harry.

La corte estará totalmente centrada en la línea de sucesión, lo que lleva al príncipe Guillermo, Kate Middleton y su hijo mayor George a tomar un papel muy importante en él. Pero se ha dado a conocer que si bien se quiere reducir costos, las carísimas renovaciones del Palacio de Buckingham siguen y la Subvención Soberana del Tesoro y los ducados de Cornualles y Lancaster, no han cambiado.

Además, no se ha reducido el número de residencias oficiales o privadas, cosa que lleva a no lograr ningún cambio en la financiación o gestión de la casa real. Por lo que la gran decisión de reducción de presupuesto de pone en tela de juicio y se lleva a creer que en realidad no es lo que Carlos III quiere, sino que ha tomado medidas en cuanto a elecciones personales y ha despojado de sus cargos a quienes no consideraba aptos para ser parte de la Familia Real, informa Voces Críticas.