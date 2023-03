Desde que se conoció su ruptura con Gerard Piqué hasta la actualidad, Shakira no ha tenido ni un acercamiento a lo que podría ser un nuevo romance. La colombiana se enfocó en ella misma y en su vida profesional ya que lanzó grandes éxitos, pero nada nuevo con respecto al amor.

Sin embargo, medios internacionales aseguran que la intérprete de ‘Monotonía’ tendría un nuevo novio. Además, indicaron que el hombre con el que estaría iniciando un nuevo romance vive en Miami y que fue allí donde lo conoció la colombiana.

Si bien no han revelado aún la identidad del hombre que habría consquistado a Shakira, sí se ha dado a conocer que estarían en contacto desde hace cuatro meses. Además, indicaron que no se trataría ni de su ex pareja, Antonio De la Rúa, ni de Alejandro Sanz, íntimo amigo de la cantante con quien se la ha vinculado en el pasado.

Lo cierto, es que la cantante y compositora colombiana no ha demostrado intenciones en volver a apostar en el amor. De todas formas, no es la primera vez que se la relaciona con un hombre desde su separación con Gerard Piqué. Informa Voces Críticas.

En el mes de noviembre de 2022, la intérprete de ‘Te Felicito’ fue relacionada amorosamente con su instructor de surf, Gorka Ezkurdia. Sin embargo, en esa ocasión, Shakira vio necesario salir negar estos rumores debido a que pedía “respeto” por sus hijos ya que la ruptura con Piqué era reciente.

Además, en ese momento, la cantante colombiana había aclarado que no estaba pensando en iniciar ningún romance y que sólo se dedicaría a mantener el bienestar de sus hijos, aunque esto podría haber cambiado y Shakira podría tener un nuevo novio en Miami.

Esto podría generar que Gerard Piqué enloquezca ya que la artista colombiana se mudará dentro de poco a Estados Unidos, por lo que este posible nuevo amor podría comenzar a estar más presente en la vida de sus hijos, Milán y Sasha, algo que no caerá bien en el exfutbolista.