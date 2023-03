Mucho se ha comentado sobre una supuesta traición de parte del príncipe Guillermo con Rose Hanbury noticia que ha desatado un gran escándalo en la familia real británica y han puesto en boca de todos los nombres de Kate Middleton y del primogénito del rey Carlos, a pesar que ellos intenten desviar las versiones de que estarían atravesando malos momentos.

Pero ahora, ha salido otra noticia bomba que ha fulminado a Kate Midleton y es que a través del medio “Music Mundial” desvelaron la información que ha puesto firme a la duquesa, ya que aseguran que el príncipe Guillermo tendría una hija secreta con su supuesta amante y ex amiga de su esposa.

Bien sabemos que esta relación habría iniciado en el año 2014, y según los medios británicos habría sido en el 2015 que Rose Hanbury habría quedado embarazada del heredero al trono, versión que indicaría que sería Lady Iris Marina Aline Cholmondeley, la menor hija del hijo de Diana con Rose, quien nació en marzo de 2016. Sin duda, este nuevo plomazo ha destrozado el corazón de la duquesa quien ha decidido abandonarlo, ya que no soporta ver la manera cómo fue burlada por su esposo y ex amiga. Informa Voces Críticas

El padre de la meno es el marqués David de Cholmondeley, pero con este centellazo que lanzó la prensa y despertó de nuevo los rumores y la rabia de Kate Middleton, los usuarios se unieron al grito de la princesa y piensan que la niña sería la hija de Rose Hanbury quien ahora tiene 7 años de edad.

De ser cierto o no esta noticia, Kate Middleton decidió abandonar el palacio e irse a vivir al castillo de los Windsor ya que no tolera otra mentira del hijo mayor del rey Carlos y Diana, pues bien sabemos que desde salieron a la luz las polémicas fotos su vida no ha tenido tranquilidad y ahora con este notición termina de dar por terminado su matrimonio con el príncipe de Gales.

Sin embargo, a pesar de la decisión final de Kate Middleton de alejarse del palacio ha generado conmoción en la corona británica y en los medios de la prensa, por lo que se espera que sigan investigando más sobre este caso y anuncien más detalles de su relación con el heredero al trono.