La reina Letizia es conocida por tener un régimen estricto en cuanto a múltiples áreas de su familia. Tal vez la más famosa de todas fue la dieta transferida de forma totalitaria a toda su familia, incluidos el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La esposa del actual monarca español ejerce una real dictadura dentro del Palacio de Zarzuela, en la cual deja afuera cualquier tipo de carbohidratos y fritos.

De esta forma, los alimentos que impone la reina Letizia consisten más que nada en pescado al vapor, huevos y mucha verdura. Cualquier comida que quiebre esta regla no puede caer dentro del paladar de su familia.

Sin embargo, la princesa Leonor cumplirá pronto la mayoría de edad y de esta forma se va a liberar de las cadenas de su madre. El 31 de octubre será la fecha en la que pase a tener 18 años, informa Voces críticas.

Esto traerá muchas consecuencias: la heredera al trono terminará sus estudios en el UWC Atlantic College y comenzará su entrenamiento militar. Así, no solo se verá fuera del dominio de la matriarca del Palacio de Zarzuela durante los 3 años que durará su carrera militar, la cual consistirá en una vasta formación en el Ejército de Tierra, de Aire y de Mar, sino que también pasará a estar libre de su control por siempre.

En caso de que regresara de vacaciones o luego del entrenamiento, la hija de Felipe y Letizia ya no tendría por qué acatar órdenes de una reina que ya no tendrá el poder de antes. La mayoría de edad le traerá amplia potestad sobre sus decisiones, y entre estas no solo estará qué chocolate podrá comer o no, sino muchas más que podrían influir seriamente en el futuro de la corona española.