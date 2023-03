A veces hay días repletos de coincidencias y hoy, 26 de marzo fue uno de ellos. Y es que seis reconocidas celebridades muy diferentes entre sí cumplen (o cumplirían) años hoy: Tennessee Williams, Keira Knightley, Leonard Nimoy, Diana Ross, Martin McDonagh y Alan Silvestri.

El primero fue un famoso dramaturgo estadounidense que nació un día como hoy pero de 1911 con el nombre Thomas Lainer Williams III. Sus compañeros lo apodaron Tennessee -como el Estado sureño de su país-, debido a su acento y el origen de su familia. Ganó un Pulitzer en 1948 por su obra “Un tranvía llamado Deseo” y en 1955 por “La gata sobre el tejado de zinc”. Murió en 1983 a los 71 años.

Compartiendo nacionalidad y poco más, hoy cumpliría años el célebre actor Leonard Nimoy. Nació en esta misma fecha pero en el año 1931 y murió en el 2015. Tuvo diversos papeles en la Industria, pero por el cual pasó a la inmortalidad fue el de Spock en la famosa franquicia de ciencia ficción, Star Trek.

Hoy cumple 38 años la actriz Keira Knightley, quien nació un 26 de marzo de 1985. En sus casi 3 décadas de carrera dentro de Hollywood obtuvo 2 nominaciones al Oscar, 3 premios BAFTA y hasta fue nombrada como Oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al teatro y la caridad. Entre sus papeles más renombrados se encuentran “Orgullo y prejuicio”, “Anna Karenina” o su popular rol en “Piratas del Caribe”.

Otra persona también perteneciente al mundo cinematográfico cumple años: el aclamado director: Martin McDonagh. Nació en el año 1970 y es actualmente uno de los más reconocidos debido a su marcado estilo, el cual rodea lo tragicómico hasta llegar a ser etiquetado como una vertiente extrema del “teatro de la crueldad”. Entre sus películas se encuentran la muy reciente “The Banshees of Inherin”, “In Bruges” y “ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Alan Silvestri, reconocido compositor de bandas sonoras de películas, cumple hoy 73 años. Entre sus tantos trabajos se encuentran “Forrest Gump”, “Back to the Future”, “Contact”, “Depredador”, “The Avengers”, entre muchos más, informa Voces críticas.

Y por si fuera poco, una famosa estrella cumple los 79 años hoy: Diana Ross. Su carrera como cantante y actriz comenzó en los años 70 y desde entonces no se detuvo, llegando a romper el récord como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos en el año 1993. Las sumas de las ventas de sus álbumes se estiman en un total aproximado de más de 100 millones de copias.

Así, el 26 de marzo es un día muy reclamado por artistas de muy diferente índole y trasfondos.